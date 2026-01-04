VaiOnline
coppa italia serie c1
05 gennaio 2026 alle 00:03

la Villacidrese  e la Fanni in finale 

Hanno preso il via ieri le Final Four della Coppa Italia di C1 maschile, con le due spettacolari semifinali che al PalaBeethoven di Quartu hanno decretato le due finaliste: Fanni Futsal Sassari e Villacidrese.

Nella prima sfida, la Fanni ha superato l’Atletico Sestu in una partita infinita, chiusa sul 5-5 dopo i tempi regolamentari e supplementari e decisa ai rigori. I sassaresi passano in vantaggio con Galvan, ma il Sestu risponde con Normanno, poi Spanu porta avanti i suoi e Pilo pareggia. Nella ripresa Costa firma il 3-2 del Sestu, seguito dal 3-3 di Fozzi. Negli ultimi minuti Normanno riporta avanti il Sestu, ma Galvan ribalta tutto con due reti consecutive, prima del pareggio di Costa a 13 secondi dalla fine. Ai rigori, la parata decisiva di Loriga regala la finale alla Fanni.

Nell’altra semifinale, la Villacidrese ha battuto il C’è Chi Ciak 5-1 in una gara intensa e combattuta. Deivison apre le marcature, poi Marongiu raddoppia. In avvio di ripresa Paderi accorcia per il C’è Chi Ciak, ma Deivison ristabilisce subito il doppio vantaggio. La Villacidrese trova poi il 4-1 con Mura e il 5-1 che chiuderà i conti con un gol spettacolare di tacco sempre di Mura su assist di Fois. Fanni Futsal Sassari e Villacidrese si qualificano per la finale.

Oggi, sempre a Quartu, si giocheranno le semifinali di C femminile: Decimoputzu-Monastir e Quartu-Maracalagonis. Domani invece vanno in scena le finali di entrambe le categorie: alle 15 la maschile, alle 18 la femminile. (lu. b.)

