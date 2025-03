la Villacidrese è in zona playoff 

Villacidrese 5

Uta 2020 0

Villacidrese (3-4-3) : Puliga, Lussu, Saias, Pittau, Porcu (30’ st Ambus), Muscas, Lilliu (22’ st Pilleri), Atzei (13’ st F. Figus), M. Piras, Paulis (30’ st Keita), Ragatzu (40’ pt Medda). In panchina Piga, Rosa Gastaldo, Cirronis, Cadeddu. Allenatore A. Piras.

Uta 2020 (4-4-2) : Angioni, Ricciardi, Cossu, Virdis, Aretino, Atzeni, Mameli (20’ st Uccheddu), Fusco (41’ st Pibia), Sartorio (31’ st Fenu), Amorati (29’ st Figus), Suella. In panchina Firinu, Picciau, Arcibeni, Boscu, D. Figus. Allenatore Saba.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : pt 8’ Atzei, 14’ Ragatzu; st 16’ Lilliu, 25’ F. Figus, 34’ M. Piras.

Note : ammoniti Muscas, Virdis; angoli 8-0.

VILLACIDRO. La Villacidrese aggancia il terzo posto travolgendo l’Uta 2000 e approfittando dello scivolone del Guspini e del pari del Sant’Elena. Padroni di casa in vantaggio all’8’: cross di Paulis, sponda di M. Piras e diagonale vincente di Atzei. Al 14’ il raddoppio: angolo di Muscas, Porcu colpisce di testa, Angioni para ma Ragatzu è abile ad insaccare la respinta. Uta pericolosa al 43’: calcio di punizione di Cossu, Puliga vola e con l’aiuto del palo salva. Al 16’ della ripresa Lilliu viene servito in area, dribbla il difensore e con un diagonale mancino fa tris. Al 25’ calcio di punizione di Muscas, F. Figus svetta e sigla il 4 a 0. Al 34’ Ambus lancia Muscas, traversone al centro per M. Piras che anticipa tutti e segna il 5 a 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA