La Villacidrese di Cocco ha preso il passo giusto 

Tre vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Perfetto equilibrio per la Villacidrese, che occupa l’ottavo posto nella classifica di Eccellenza con 12 punti conquistati in nove partite. Un avvio di stagione positivo per la squadra di Andrea Cocco, reduce dal successo per 1-3 sul campo del Calangianus che è valso la prima vittoria lontano da casa per i gialloblù. In queste prime giornate, la Ese ha dimostrato di essersi calata bene nella realtà dell’Eccellenza dopo il ripescaggio estivo. A guidarli un tecnico esordiente nella categoria, capace di inserirsi fin da subito nell’ambiente villacidrese e di dare un’identità alla squadra.

Tra i risultati spiccano soprattutto la vittoria per 2-0 contro il Villasimius nel derby tra i fratelli Cocco e il pareggio casalingo per 1-1, conquistato con carattere, contro un lanciatissimo Lanusei. Positivo anche l’impatto dei nuovi arrivati, su tutti Cannas e Caddeo, e Abib Jah, con quest’ultimo che ha dato nuova solidità al reparto arretrato. A tracciare un primo bilancio della stagione è lo stesso Andrea Cocco: «Siamo contenti di questo periodo, anche se avremmo potuto conquistare qualche punto in più. Ho trovato una società disponibile, attenta e desiderosa di migliorarsi. Ho poi la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi incredibile, che lavora duramente, ascolta e cerca di mettere in pratica durante le partite quanto preparato in settimana».

RIPRODUZIONE RISERVATA