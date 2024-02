La Villacidrese blocca l’Ossese ma la classifica è impietosa 

Villacidrese 1

Ossese 1

Villacidrese (4-3-3) : Cocozza, Aramu, Matteo Pinna (1’ st Pittau), Carboni, Lamacchia, Bruno, Cirronis, Medda (13’ st Aimi), Suella, Fantasia (42’ pt Lilliu), Muscas. In panchina Sitzia, Vargiu, Mattia Pinna, Lussu, Zedda, Figus.

Ossese (4-3-3) : Cherchi, Gueli, Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi, Scanu, Oggiano (39’ st Contini), Al. Sechi, Vita (4’ st Villa), Mudadu (26’ st M. Melis). In panchina An. Sechi, Ubertazzi, Leoni, Chiappetta, Puggioni, Bah. Allenatore Mario Fadda.

Arbitro : V. Melis di Ozieri.

Reti : nel st 23’ Suella, 31’ Gueli.

Note : espulso Trincas, ammoniti Carboni, Cirronis, Fantasia, Muscas, Gueli.

SAN GAVINO. Finisce 1-1 tra Villacidrese e Ossese. Al “Santa Lucia” ospiti senza lo squalificato Mattia Fadda, padroni di casa senza gli infortunati Mikidadi e Tutu. Succede tutto nella ripresa. Al 23’ Villacidrese in vantaggio: su azione di contropiede, Pittau crossa al centro per Suella che insacca con una volèe mancina. Due minuti più tardi, su rimpallo in area, i padroni di casa col brasiliano Aimi hanno l’occasione di mettere un punto esclamativo alla gara ma il suo sinistro è debole e viene parato da Cherchi. Al 30’ una “spintarella” in area di Aramu su Villa viene punita con il rigore: sul dischetto si presenta Gueli, che spiazza Cocozza e segna la rete del definitivo 1 a 1.

