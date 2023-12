La villa confiscata diventerà casa per vittime di violenza 

Fino a qualche tempo fa era una casa di prostituzione. Ora accoglierà minori fuori famiglia e madri con bambini in situazioni disagiate, anche in prospettiva di inclusione sociale. La cerimonia di consegna della villetta de Sa Insertura, confiscata alla criminalità organizzata, si è tenuta ieri mattina in Prefettura a Nuoro.

La consegna delle chiavi alla Fondazione assegnataria, Domus de Luna, nell’occasione rappresentata dal delegato Alberto Marilotti, è stata effettuata dal prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, alla presenza del sindaco di Cardedu, Giacomo Pani, e del vicecomandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il tenente colonnello Saverio Aucello. «Finalmente raccontiamo di una giornata molto importante e, soprattutto, significativa nella lotta alla violenza contro le donne», ha affermato il prefetto. «La consegna delle chiavi - ha precisato Dionisi - non solo conclude il procedimento di confisca, ma rappresenta la completa trasformazione da situazioni di criminalità e di malvagità contro persone in difficoltà alla creazione di percorsi d’aiuto verso i più fragili». La villetta, costituita da sette vani, insiste a 6 chilometri dall’abitato. «La realizzazione del centro di accoglienza e di successivo reinserimento sociale di donne e minori in difficoltà - ha concluso Dionisi - è un fatto che deve rappresentare uno sprone per tutti noi a moltiplicare gli sforzi in questa lotta, abbandonando personalismi ed egoismi».