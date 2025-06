La Villa bianca ritorna ai proprietari 

Restituite "la villa bianca” di Tavolara alla famiglia Marzano. L’ordine è del Tribunale di Tempio ed è contenuto nella sentenza che ha chiuso (per prescrizione) il processo sui presunti reati edilizi e paesaggistici. Per i proprietari dell’edificio (un tempo casa del custode dell’isola) è un ulteriore punto a favore. I giudici avevano fatto cadere le accuse a carico di Vittorio Marzano, assistito dagli avvocati Gian Comita Ragnedda, Danilo Mattana e Marzio Altana), di Loredana Marzano, Giuseppe Ciambella e Paolo Guglielmi, committenti dei lavori. Le accuse riguardavano anche l'architetto argentino Julio Cesar Ayllon, direttore dei lavori e a Marilena Cardone, amministratrice dell'impresa esecutrice dell'intervento bloccato nel 2019. Il procuratore Gregorio Capasso contestava violazioni delle indicazioni vincolanti della Soprintendenza. Durante il processo, però, è stato confermata una sanatoria dal Comune di Olbia. Il caso è stato al centro di una iniziativa forte dell’avvocata Susanna Deiana, parte civile per conto del Gruppo di intervento giuridico, la legale si era opposta alla prescrizione e aveva chiesto, senza ottenerla, la liquidazione dai danni. I Marzano vincono su tutta la linea e a breve potranno disporre dell’immobile che nel 2019 era stato sequestrato dai Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio artistico.

