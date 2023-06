La vigna in affitto vale 99,49 euro 

Oltre agli espropri che interessano professionisti agricoli, ci sono anche quelli su terreni che appartengono ad amanti della natura, cittadini che fanno dello stare in campagna una ragione di vita, in armonia con le bellezze del territorio: la terra assume anche un valore sociale. Giovanni Pilloni, originario di Villanovaforru, ma residente a Sanluri, è proprietario di un vigneto nella zona Bogodina, tra Sanluri e Villanovaforru, che, secondo i piani dell'azienda Engie Trexenta, dovrebbe essere temporaneamente utilizzata come “sito di lavorazione” per i cantieri utili alla costruzione delle pale eoliche. «Sono un pensionato che si diletta a coltivare una vigna di 1500 metri quadri. A loro ne servirebbero ben 1100, a fronte di un corrispettivo di soli 99,49 euro per un affitto di 18 mesi. È chiaro che la vigna non sia la mia fonte di sostentamento, ma lo scempio che si apprestano a fare nel nostro territorio ha dell’incredibile», ammette con amarezza Pilloni temendo che dopo la restituzione del terreno, la vigna non sarà più utilizzabile a causa delle opere eseguite. Una vigna che ha 40 anni di vita, impiantata con suo padre. «Esiste un legame affettivo che va oltre del valore economico», aggiunge.

Pilloni è determinato a fare tutto il possibile per proteggere la sua passione e invita anche i suoi concittadini a opporsi alla costruzione delle torri eoliche. «Dobbiamo lottare per preservare l'importante patrimonio della nostra zona, che va dall’archeologia, dalla cultura fino all’allevamento e all’agricoltura, senza tralasciare l’importanza assunta dalla tradizione vitivinicola».

Il territorio è da tempo dedicato alla cultura della vite, con la produzione di uve di pregio e l'esistenza di vigneti che occupavano oltre 200 ettari negli anni '70. Il vino prodotto in quest'area è di grande importanza per la comunità locale.

Ma Pilloni non si preoccupa esclusivamente del suo terreno, la vicenda coinvolge l'intera comunità di Villanovaforru. «Al mio vicino di terreno bloccherebbero addirittura l’ingresso della sua casa con gli espropri, e tra i terreni è presente un corso d’acqua naturale, una gora. Cosa faranno? La bloccheranno innescando problematiche idrogeologiche?».