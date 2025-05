«La vigna “arata” dai cinghiali» 

La periferia di Carbonia ha ormai ufficialmente una tipologia di abitanti in più: i cinghiali che si avvicinano a case e giardini in cerca di cibo.

L’allarme

Dopo le numerose segnalazioni arrivate dal rione Lotto B, dove recentemente un cinghiale è stato ripreso da un impianto di video sorveglianza mentre rovistava tra i bidoni della raccolta differenziata, altre segnalazioni arrivano da diverse altre zone della periferia. A Barbusi nei pressi della rotonda di accesso alla frazione è ben visibile la collinetta a bordo strada danneggiata dal passaggio dei cinghiali e, la scorsa notte, alcuni cinghiali si sono avvicinati a Is Toccus, all’ingresso sud est della città (zona Serbariu): «La scorsa notte ho sentito forti rumori arrivare dal terreno a ridosso del Rio Santu Milanu, – racconta Elio Cancedda che vive in zona – e ieri mattina come sono andato a verificare ho notato che la terra era stata smossa in numerose parti. Fortunatamente la mia recinzione ha impedito che potessero entrare all’interno del mio terreno, non oso immaginare i danni che avrebbero potuto causare. Poco lontano hanno quasi distrutto una piccola vigna»

I danni

Cinghiali segnalati anche da Giovanni Tocco, ex assessore comunale, residente sempre a Is Toccus: «Ormai arrivano a ridosso delle abitazioni in cerca da mangiare, passano dalla parte del fiume, dove ci sono vari punti per attraversarlo, spesso sono stati avvistati anche attraversando la provinciale, – racconta – da noi hanno scavato in tutta la fascia che lo costeggia, fino ad arrivare alle serre in cerca di lombrichi e altro cibo. Non sono stanziali ma si spostano di continuo, lo scorso hanno mi hanno creato non pochi danni nella vigna “arandola” per buona parte». Stesso problema anche per Franco Pomata, altro residente della zona: «Hanno scavato un pò dappertutto, nel periodo in cui era aperta la caccia hanno utilizzato il mio terreno come riparo. – racconta – Se riuscissimo ad ammaestrarli risparmieremmo nell’arare il terreno. Un giorno hanno spostato un grosso masso e messo in mezzo ad una stradina interna al terreno impedendomi il passaggio. Entrano facilmente da qualsiasi posto incuranti delle recinzioni, che spesso danneggiano, o scavando ci passano al di sotto».

