La vigilia della “Cagliari Respira” tra molte parole e qualche corsetta 

Il sabato della “Cagliari Respira” è così, da sempre: si parla, si ascolta (cosa più utile), si ritira il materiale da gara ma, se sei un bambino, puoi anche fare la tua corsa. Nel primo pomeriggio saranno in 200, all’interno del recinto fieristico, ad animare la KidsRun, riservata ai podisti di domani. Nel frattempo, nel quartier generale del Cagliari Marathon Club, al Centro Congressi della Fiera, i cosiddette Meets saranno iniziati da un bel po’. Alle 9.45, per la precisione, ora d’inizio del convegno scientifico “Sport è salute” (in collaborazione con la quasi omonima Sport e Salute). Nel pomeriggio, dalle 15, due tavole rotonde: “Sport e solidarietà” e “Sport e turismo”. Quindi, alle 17, il convegno “Atletica: Tecnica e Performance”, con la partecipazione anche della velocista azzurra Dalia Kaddari in veste di relatrice sulla gestione dell’allenamento.

Alle 19 la presentazione dei top runner della gara di domani, con i campioni uscenti Simon Kibet Loitanyang e Claudia Pinna e i loro sfidanti. Saranno oltre 900 a correre individualmente i 21,097 domani dalle 10. A questi si aggiungono le staffette 8-13 km e i partecipanti alla SEIKaralis , la 6 km non agonistica. ( c.a.m. )

