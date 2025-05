La vigilia dei colloqui turbata dall’avanzata russa nell’area di Sumy 

Mosca. Le ore che scandiscono la vigilia di un nuovo round di negoziati tra russi e ucraini sono ancora una volta segnati da bombardamenti, combattimenti e vittime, soprattutto tra i civili. Lunedì a Istanbul è previsto l’incontro tra una delegazione di Mosca e una di Kiev, sullo sfondo manovreranno i capi dei consigli di sicurezza di Gran Bretagna, Germania e Francia, che insieme ai funzionari americani cercheranno di dipanare la matassa per arrivare a una tregua nel conflitto. L’Ucraina è pronta al dialogo «ma esige proposte chiare e ragionevoli», ha sottolineato il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak: «Compromesso non significa capitolazione. Mosca propone un nuovo round di negoziati. E siamo pronti al dialogo. Ma esigiamo chiarezza: proposte chiare e ragionevoli», ha scritto dopo la telefonata tra il presidente turco Recep Tayyp Erdogan e quello ucraino, Volodymyr Zelensky.

Il sultano ha esortato Kiev e Mosca a inviare «delegazioni forti» per assicurare progressi nei negoziati. Kiev per ora non ha ufficializzato nulla. I russi dovrebbero invece essere rappresentati da Vladimir Medinsky, un ex ministro della Cultura non considerato particolarmente influente. E Mosca ha rimandato al mittente l’offerta di Erdogan di ospitare un summit tra Valdimir Putin, Zelensky e Donald Trump. Intanto, almeno 10 civili ucraini sono rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi su varie regioni dell'Ucraina compiuti con artiglieria, droni, missili e anche bombe aeree teleguidate. Giorni fa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostenuto che la Russia sta schierando «più di 50.000» soldati sulla linea del fronte di Sumy.

RIPRODUZIONE RISERVATA