La vigilessa decide: «Questo paese sarà la mia casa» 

Di mollare la sua divisa non ne vuole sapere. Anzi, grazie all’affetto dei cittadini ora è ancora più convinta della sua scelta: rimanere a Laconi, paese dove Lorena Mamia, vigilessa di 28 anni in servizio dal 3 gennaio, la settimana scorsa ha vissuto ore difficili. Qualcuno le ha squarciato due pneumatici e la cappotta della macchina. Ma c’è stato anche il tentativo, fortunatamente non riuscito, di incendiare il Maggiolino parcheggiato nel cortile di casa. «Quando mi sono accorta che all’interno dell’auto c’erano diversi accendifuoco mi si è gelato il sangue - racconta Lorena Mamia - una brutta sensazione».

Il racconto

Lorena Mamia, che arriva da Trinità d’Agultu, racconta quella mattina. «Erano le 7.50 e stavo andando al lavoro, in Comune, a piedi come tutte le mattine. Una volta vicino all’auto mi sono accorta che qualcuno mi aveva preso di mira. Mi sono spaventata, ma ho preferito non chiamare nessuno, non so il perché. In Municipio ho raccontato ciò che era accaduto». Poi la telefonata alle forze dell’ordine. La vigilessa, vincitrice di concorso a tempo indeterminato, l’unica agente di Polizia locale a Laconi, non è abituata a gesti simili e si interroga: «Non posso dire nemmeno che si tratta di qualcuno che non ha gradito una sanzione - dice in maniera ironica - Anche perché a Laconi non ho ancora compilato un verbale. Sin da subito mi sono resa conto di lavorare in un paese tranquillo. Dopo il grave gesto ho ricevuto tanta solidarietà. È stato l’affetto della gente a convincermi a rimanere qua. Voglio pensare che sia stata una bravata tra giovani. Continuo a fare il mio lavoro, tra l’affetto dei cittadini di Laconi».

RIPRODUZIONE RISERVATA