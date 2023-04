«La vidi baciare Ciro, poi l’indomani era strana e turbata» 

«Non era lei quel giorno, era strana, turbata. Io glielo ho chiesto, è successo qualcosa con Ciro Grillo? E ho insistito, è successo qualcosa di grave con loro? Lei è rimasta in silenzio, non parlava»: Alex Cerato ha ricordato con queste parole il pomeriggio in una villa di San Pantaleo, a Olbia, il 20 luglio del 2019. Pochi giorni dopo lo stupro di gruppo contestato a Ciro Grillo e ai suoi amici. Cerato ieri ha riferito in aula, a Tempio, sulla sua conversazione con la presunta vittima della violenza sessuale di gruppo. La ragazza, amica dall’infanzia di Cerato, non rispose alle sue domande, ma il teste ha confermato davanti ai giudici che appariva turbata e ha ripetuto più volte: «Ho avuto la sensazione che avesse fatto qualcosa della quale si era pentita». Quanto basta al legale di parte civile, l’avvocato Dario Romano, per dire: «Il testimone ha confermato il contenuto dei verbali, dando riscontro alla denuncia della nostra assistita». Tutto vero, ma la conferma del resoconto dello stupro non c’è stata e questo è il dato sul quale hanno insistito le difese di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria.

ll bacio con Ciro

Cerato (che fece conoscere Grillo e i suoi amici alla presunta vittima, al Billionaire) ha detto di non ricordare diverse circostanze della serata del 16 luglio ed è stato invitato dai giudici e dal pm Gregorio Capasso a essere preciso. Di sicuro ha confermato di avere visto la vittima baciare Ciro Grillo al Billionaire e ha raccontato di avere fatto tante domande all’amica su quello che era successo nella villetta di Porto Cervo, anche per curiosità. Cerato, rispondendo alle domande degli avvocati Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, ha ribadito che non voleva picchiare Grillo e i suoi amici, per “rappresaglia”. «Non intendevo dire una cosa del genere, mi scuso»: ha affermato il teste. Nessun proposito di vendetta quindi, quando Cerato incontra Grillo in un pub di Porto Cervo, pochi giorni dopo i fatti descritti nel capo di imputazione. Anzi, il teste cerca di raccogliere informazioni proprio da Ciro Grillo, che lo liquida: «Siamo stati dei gentiluomini e basta». Le difese incassano, nessuna conferma dello stupro, nessuna vendetta e, semmai, troppa curiosità su quello che era successo la notte del 16 luglio. Il teste esclude anche che al Billionaire l’alcol sia corso a fiumi: «Eravamo in nove e ci hanno portato una bottiglia di champagne e una di vodka». L’avvocato Mariano Mameli incalza: «Ma lei sa quanti bicchieri sono a testa?». Anche la storia della sbronza colossale, almeno al Billionaire, cade.

Tormentata dagli amici

È emersa invece un’altra circostanza, sulla quale sono fioccati i “non ricordo”. La studentessa milanese nelle chat con le amiche del cuore (una conversazione in inglese è stata tradotta in aula da un’interprete) parla delle chiacchiere che la riguardano e che le stanno rovinando la vita da anni. La ragazza dice che gli amici “la vendono in discoteca”, per lei è un massacro. L’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Corsiglia, chiede spiegazioni a Cerato sul punto, il teste dice: «Questa cosa non so spiegarla». Ma il 12 maggio si ritornerà sull’argomento.