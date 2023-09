La vicina blocca il garage col lenzuolo steso, lui le dà fuoco 

NAPOLI. Un lenzuolo steso al sole che ostruiva l'ingresso di un box. Dopo una lite nata da questa inezia Francesco Ricci, 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha ricoperto di liquido infiammabile una donna e la sua auto, quindi ha preso un accendino e ha dato fuoco. È accaduto a Quarto, poco dopo le 12,30. La vittima, 48 anni, è ricoverata all’ospedale Cardarelli con ustioni di terzo grado su metà del corpo e rischia di non sopravvivere. I due vivono nello stesso stabile, lei al secondo piano e lui al terzo. Prima del gesto folle litigavano per strada, nel cortile condominiale di via Alcide de Gasperi 68. La donna è stata soccorsa mentre Ricci veniva arrestato per tentato omicidio, aggravato dai futili motivi. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per domare il rogo che, dalla vettura della donna, si era esteso anche ad un altro veicolo.

Intanto la Mobile di Roma, che indaga sull’uccisione dell’infermiera 52enne Rossella Nappini, ha arrestato il suo ex. L’uomo, un operaio marocchino di 45 anni che in passato aveva effettuato dei lavori nello stabile teatro del delitto, è stato bloccato alle quattro di ieri mattina. Per lui l’accusa è omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. L’indagine è stata rapida, grazie a una serie di testimoni e all’analisi delle telecamere presenti in zona. Determinante il racconto della madre della vittima: la donna ha riferito che prima dell’aggressione l’uomo ha aspettato che Rossella rincasasse. L’infermiera è stata aggredita intorno alle 17 di lunedì mentre andava al bancomat: un diverbio, una breve colluttazione e poi venti coltellate in varie parti del corpo. Molti condomini e vicini hanno sentito le urla. Il 45enne poi si è allontanato portando con sé il coltello. “Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti”, ha scritto sui social la sorella della vittima.

