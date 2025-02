La vicesindaca si dimette tra le polemiche 

Tempesta nel Consiglio comunale di Serramanna: Moralvia Montis si è dimessa dalla carica di vicesindaca (con una lunga lista di deleghe assessoriali: Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità e Trasporti) e da consigliera comunale, per le pressioni di una parte della maggioranza. «Il sindaco Gabriele Littera mi ha detto: se non ti dimetti gli altri passano dall’altra parte e cade tutto. Così ho deciso, per senso di responsabilità, di lasciare il posto a questi personaggi», spiega Moralvia Montis, che impiega il tempo di qualche battuta per demolire il muro dell’ufficialità, e del politicamente corretto, contenuti nella lunghissima lettera di dimissioni, “immediate e irrevocabili», indirizzata al primo cittadino.

La polemica

«Al sindaco è stato imposto il nome di chi dovrà prendere il mio posto, e io per il bene della comunità ho deciso di lasciare strada a chi in qualche modo ha ostacolato il mio lavoro – continua Moralvia Montis – ho svolto il mio mandato con dedizione, correttezza, umiltà, sempre con un profondo senso di legalità a me innata, sottraendo del tempo prezioso in primis a mia figlia e alla mia professione». L’uscita, clamorosa, dell’ormai vicesindaca dall’esecutivo e dal consiglio comunale sarebbe quindi il risultato delle pressioni da parte del gruppo consiliare di maggioranza “Serramanna Migliore” («Coloro che vogliono fare della politica il proprio pane quotidiano, mentre io ho altro di cui vivere, e questo mi rende libera»).

La lettera

«Come ampiamente discusso e concordato – scrive Moralvia Montis rivolta al sindaco Littera – dopo oltre tre anni di infaticabile e indimenticabile lavoro, il mio impegno tecnico professionale deve necessariamente fermarsi e cedere il passo di fronte a coloro che vogliono fare della politica il proprio pane quotidiano. Mi è sempre piaciuto definirmi una professionista prestata alla politica, ma nel nostro territorio, nella nostra cittadina, il politico è colui che indossa le scarpe da tennis e si mette umilmente a disposizione dei cittadini, il politico è chi zappa la terra con le mani perché non ha altre risorse ma, sceglie, comunque, di farlo. La scelta condivisa è frutto di un percorso che ha visto impavidi sviscerare e giudicare questioni giuridiche, complesse e incancrenite da decenni, pur non avendo “umile” cognizione di causa. Ritengo, pertanto, opportuno dare spazio a nuovi equilibri, lontani da un esecutivo tecnico, che dovrà trovare ancora di più una fine sintonia con la maggioranza e con il consiglio comunale», dice ancora Montis, abile mediatrice nei casi, spinosi, risolti e definiti nei tre anni di mandato: la contrapposizione annosa con Rfi sulla chiusura dei passaggi a livello, il debito milionario con il Consorzio Cisa, che rischiava di mandare in default il Municipio, e il Ponti Nou tra i tanti.

