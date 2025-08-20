La vice sindaca smentisce le voci: niente dimissioni, resto in carica 

«Non mi sono dimessa, sono ancora in carica». Così Katia Cocco, impiegata di 54 anni, mette fine alle voci che la volevano dimissionaria dalla carica di vicesindaca di Nuraminis. Le indiscrezioni sulla sua rinuncia all’incarico, che sarebbero filtrate dall’interno del gruppo di maggioranza del sindaco Stefano Anni («Ha presentato le dimissioni ma non sono state ufficializzate», si sarebbe lasciato sfuggire un consigliere), circolavano da un paio di settimane, alimentate dal un ossessivo passa parola.

«Ho avuto un periodo di tentennamento», spiega adesso Katia Cocco, «alcuni problemi personali che mi hanno fatto pensare che non potessi essere più così presente e continuare il mio mandato. Alle dimissioni ci ho pensato ma poi ho deciso di andare avanti».

Katia Cocco, impiegata 54 enne di Nuraminis, va quindi avanti. Candidata alle elezioni comunali del 2020 nel gruppo “Vivere Insieme Nuraminis e Villagreca”, alle urne aveva ottenuto un ottimo risultato in termini di preferenze personali. Da qui la scelta del sindaco Anni di nominare Cocco vicesindaca. Importante pedina del gruppo di maggioranza, Katia Cocco continua quindi nel suo mandato, mettendo a tacere il brusio insistente e smentisce le sue dimissioni. «Per un attimo ho temuto di non avere più tutto il tempo necessario all’amministrazione», ribadisce Katia Cocco, «ma fugati i dubbi non mi dimetto e resto vicesindaca». (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA