La “via verde” del Comune contro l’inquinamento 

Non solo malattie respiratorie, ma anche problemi cardiovascolari, ictus, tumori, arteriosclerosi, diabete e morte precoce. Sono questi alcuni effetti dell'inquinamento sulla nostra salute. Per contrastare l’inquinamento (prima causa lo smog prodotto dalle circa 170mila auto che ogni giorno entrano in città) e tutelare la salute dei cittadini il Consiglio, seguendo un indirizzo già intrapreso dell’assessorato al Verde pubblico, dice sì all’unanimità alla mozione di Nando Secchi (Lega-Anima di Sardegna) che impegna l’amministrazione nella piantagione di nuovi arbusti. «È il traffico la principale causa di inquinamento, gli alberi hanno il potere, tra le altre cose, di intercettare una quota del particolato e sono strumento per proteggerci dalle polveri sottili e intercettare le emissioni di CO2. Ci sono diverse specie autoctone, come il corbezzolo, l’agrifoglio, et. che possono assolvere a questo compito», dice Secchi. Cagliari, con un patrimonio di 30mila alberi in città, 20mila solo tra strade e viali, 5 già dichiarati monumentali più altri 3 lo saranno a breve, ha un patrimonio verde già ricchissimo. Che adesso l’amministrazione intende sviluppare ulteriormente. «Per i prossimi cinque anni cureremo una manutenzione costante per la salvaguardia del patrimonio arboreo esistente, avvieremo la piantumazione di nuovi alberi», specie tipiche mediterranee, «programmeremo il riempimento dei “vuoti” e implementeremo la produzione del vivaio di Corongiu», spiega l’assessora al Verde Luisa Giua Marassi. Che aggiunge: «L’incremento e la valorizzazione del patrimonio verde in città è obiettivo di questa amministrazione».

La mozione passa con i voti di tutta l’Aula. «Ben vengano gli interventi che possono arricchire il nostro patrimonio verde», sottolinea Francesca Mulas, presidente della commissione Verde pubblico. «Una città con più alberi significa una città più vivibile», gli fa eco Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «Occorre, però, spingere di più anche sulla manutenzione del patrimonio perché spesso abbiamo aiuole secche», sottolinea Pierluigi Mannino (capogruppo di FdI). ( ma. mad. )

