La via dei presepi racconta la Natività 

La “Via dei Presepi” è l’iniziativa di Sardinian Events, a Portoscuso, per celebrare la tradizione della Natività. «Si tratta di trenta presepi – dice Basilio Pusceddu, presidente dell’associazione Sardinian Events - allestiti lungo le vie di Portoscuso che parlano di arte, fede e tradizione. È possibile visitare un percorso che richiama alla tradizione natalizie più antica del Natale. Presepi artistici e popolari, tradizionali e contemporanei hanno trovato collocazione nelle vetrine grazie alla collaborazione dei commercianti che hanno apprezzato l'iniziativa». Mentre si passeggia per le vie di Portoscuso si possono ammirare nelle vetrine, alcuni prodotti in Africa e in America Latina, altri creazioni di artisti locali che hanno voluto farne dono a Sardinian Events per l’iniziativa natalizia. C’è anche una scena con le statue a grandezza naturale: riproduce una famiglia di pescatori che prepara le prelibatezze della festa, e un bambinello al centro della scena, in una vetrina di via Mazzini. La Via dei Presepi sarà visitabile fino al 12 gennaio. La stessa associazione è presente a Tratalias nella cattedrale con il presepe monumentale e a Perdaxius nella parrocchia di San Giacomo. (a. pa.)

