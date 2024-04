La via dei minatori è più sicura 

Il sentiero dei minatori è diventato un’interessante proposta per un trekking amatoriale fra Guspini e Arbus. L’associazione Sa mena e altri gruppi alcuni anni fa avevano promosso il recupero dei vecchi sentieri in montagna e ora l’amministrazione comunale con fondi ottenuti dal Gal Monte Linas, per un totale di circa 300mila euro, ha avviato una serie di lavori per rendere percorribili i sentieri immersi nel verde di un’ampia varietà di alberi. Gli operai della ditta che ha vinto l’appalto hanno messo in sicurezza l’intero percorso: spianati i sentieri che erano stati danneggiati dalle piogge, realizzata una staccionata che accompagna tutto il percorso liberato finalmente dai cespugli dai rovi e dalle sterpaglie.

Sul posto

L’itinerario si sviluppa su strade sterrate e sentieri, parte dal vecchio acquedotto di Guspini e arriva a Genn’e Frongia nel territorio comunale di Arbus passando accanto vigne, orti e uliveti. Lungo il percorso sono state posizionate staccionate per rendere sicuro il cammino particolarmente conosciuto per la fonte da cui scaturiscono acque sorgive note per le proprietà diuretiche. La fonte di Luzziferu, proprio nel mezzo del cammino, si trasforma così in una stazione di sosta in mezzo al monte, dove gli adulti, ma anche i bambini piccoli si fermano a riposarsi.

Viabilità

Le note negative riguardano la segnaletica, accanto all’acquedotto si diramano due sentieri e non è ben chiaro quale sia il tratturo da prendere (quello di sinistra), dopo la breve risalita che porta all’acquedotto ottocentesco. «Capita spesso di incontrare persone che sbagliano strada, serve tenere le siepi curate invitando i frontisti a potare la crescita dei rovi perché restringono la corsia producendo danni ai veicoli in transito – commenta Franco Garau, proprietario di un uliveto nella zona –. Inoltre, si dovrebbero incanalare adeguatamente le acque che fuoriescono dalle numerose fonti vicine, ma nel complesso il sentiero dei minatori è un percorso davvero interessante e piacevole, oltre che istruttivo».

