Emozionante e molto partecipata la Via Crucis Vivente che si è tenuta venerdì sera nel quartiere di Monte Attu, a cura dell'omonimo gruppo in collaborazione con la parrocchia San Giuseppe. La rappresentazione, nella foto di Chiara Piras, recitata dai personaggi in costume, con la toccante interpretazione di Paolo Piras (Gesu) e di Matteo Torre (Pilato). (f. me.)