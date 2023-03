La Via Crucis tra i cortili delle case e le officine  

Una Via Crucis fuori dagli schemi, nei cortili, dentro le case, nelle piazze, e persino all’interno di un’officina. Così don Gaetano Ceravolo, parroco della chiesa Santissimo Salvatore, lo scorso venerdì ha voluto portare uno dei riti più importanti delle celebrazioni pasquali a domicilio, nelle case dei selargini. «Una Via Crucis sinodale», spiega il sacerdote, «perché dobbiamo essere religiosi e laici fuori dalla sagrestia. E noi, come opera don Orione, siamo preti del popolo, della strada, delle case».

Quindici tappe, fra case - da via Firenze a via Rossini - piazze, la comunità alloggio per anziani, il nuovo centro sportivo dell’oratorio, sino al sagrato della parrocchia di piazza don Orione. «Fra una stazione e l’altra abbiamo deciso di non fare il classico corteo in processione, ciascuno ha continuato per conto proprio meditando in raccoglimento silenzioso», racconta don Gaetano, «questo anche per evitare disagi al traffico». Fra le stazioni anche il balcone di una casa, e un’officina, con la croce sorretta dallo stesso meccanico. «Abbiamo pregato molto per i lavoratori, ma anche per i tanti disoccupati», racconta il sacerdote di Selargius. La croce è stata portata per un tratto anche da un non vedente, dai bambini, e qualche anziano. «Per ogni stazione abbiamo deciso di allestire con un semplice lenzuolo bianco, segno di Cristo risorto».

Una novità apprezzata dai selargini. «La chiesa non deve essere alla ricerca di seguaci ma avere la missione di portare le parole di Dio casa per casa, così come vuole Papa Francesco», sottolinea il parroco della comunità orionina. Questo venerdì nuovo appuntamento del rituale della Quaresima, stavolta concentrata fra piazza e centro don Orione. E per venerdì santo c’è l’invito a seguire la Via Crucis del Papa in tv.

Una modalità itinerante che verrà replicata anche il prossimo anno, in continuità con il Corpus domini del 2022. «Abbiamo celebrato la messa nel balcone di una casa», ricorda don Gaetano, «per poi andare a domicilio dagli ammalati. Cosa che, come comunità orionina, facciamo tutti i giorni».