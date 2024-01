La Via Crucis di Efisio Monni nella chiesa di San Sebastiano  

Nella chiesa preromanica di San Sebastiano è stata installata una Via Crucis. L’opera è stata realizzata dallo scultore Efisio Mario Monni nel 2021, e acquistata, nel 2023, dal Comune con il contributo della Fondazione di Sardegna. Quattordici formelle in legno e terracotta lavorata a basso rilievo. Lo schema narrativo è quello adottato da Papa Giovanni Paolo II nella Via Crucis del 1991 al Colosseo. La Via Crucis prende spunto dalla vicenda di Cristo raccontata nei Vangeli e vede la luce come installazione artistica “Il filo spezzato”, ispirata al romanzo “Il maestro e Margherita” di Michail Bulgakov e al saggio “La banalità del male” di Hannah Arendt. (fr.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA