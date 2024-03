«Di fronte alle tragedie del mondo il mio cuore è di ghiaccio o si scioglie? Come reagisco alla follia della guerra, a volti di bimbi che non sanno più sorridere, a madri che li vedono denutriti e affamati?». Così Papa Francesco nelle meditazioni scritte da lui ieri per la Via Crucis al Colosseo, che il Pontefice, indisposto, ha seguito da Santa Marta.