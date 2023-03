La Via crucis apre i riti della Settimana santa  

Entrano nel vivo i riti pasquali organizzati dalle parrocchie di San Pantaleo e San Biagio. Si parte domani con la Via crucis che dal sagrato della cattedrale romanica si snoderà nelle vie del centro storico. La mattina del 2 aprile, per la Domenica delle Palme, sono in programma due diverse processioni: la prima, alle 10, attraverserà le vie del vecchio borgo di Sicci. La seconda, invece, partirà alle 10.30 dalla chiesa di San Sebastiano e si concluderà nella chiesa di San Pantaleo.

Di particolare rilevanza, il 7 aprile, il rito de Su Scravamentu riportato alla luce dalla Confraternita del Rosario, associazione religiosa con quattro secoli di storia, ricostituita nel 2015. Per la deposizione dalla croce del Cristo morto, saranno utilizzati i simulacri settecenteschi recentemente restaurati grazie alla generosità dei fedeli. Domenica 9 aprile il momento clou della settimana santa con la cerimonia de S’Incontru in piazza Brigata Sassari, luogo simbolo dell’Unione dei due centri di San Pantaleo e Sicci che nel 1905 diedero vita all’attuale Dolianova.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, da domani fino a Pasqua il Comune ha emanato un’ordinanza che vieta il transito e la fermata delle auto negli orari del passaggio delle processioni. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA