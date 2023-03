La Via Crucis a Monte Attu 

Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia torna la Via Crucis Vivente a Tortolì. Verrà rievocata venerdì 31 marzo, dalle 20.30, a cura del gruppo Via Crucis e della parrocchia di San Giuseppe. Per questioni di sicurezza, non lungo il consueto percorso nella salita della collina di Monte Attu, ma per le vie dello stesso quartiere. «La via Crucis torna dopo un lungo silenzio. Viene ricordata ancora come una rappresentazione molto emozionante recitata dai vari personaggi con i costumi dell'epoca, con i testi del Vangelo e le riflessioni di Papa Francesco - spiegano dalla parrocchia -. Siamo davvero contenti di come abbiamo organizzato questo ritorno e del grande entusiasmo durante le prove. Per i partecipanti si tratta innanzitutto di un cammino spirituale nella preghiera e di carità». Per quanto riguarda gli eventi della Quaresima, il comitato San Lussorio in occasione dei cento anni della Bandiera, organizza il concerto “Tracce di sacro”, sabato 25 marzo, alle 18.30, nella chiesa di Sant’Andrea. Domenica 26 invece la parrocchia Sant’Andrea organizza "Quaresima di solidarietà", una raccolta straordinaria di beni di prima necessità, dalle 8.30 alle 12, nel piazzale della chiesa parrocchiale. (f. me.)

