La via Calatafimi dedicata al politico Piero Calamandrei  

Via Calatafimi è stata ribattezzata via Piero Calamandrei. Ieri in Municipio un convegno in ricordo del noto politico e giurista, introdotto dal commissario del Comune Giovanni Pirisi. «Un protagonista della Resistenza con la penna, la lettura e l’impegno fisico - dice l’avvocato Priamo Siotto che ha fortemente voluto il cambio di intestazione della via –. Il diritto con Calamandrei era qualcosa di non statico; una visione diversa da quella di Salvatore Satta con cui però tenne i contatti e una reciproca stima. Via Calatafimi è stata scelta per accostare queste due figure, anche perché a pochi passi c’è la casa di Satta». A intervenire subito dopo sono stati Silvia Calamandrei, nipote di Piero Calamandrei, la studiosa Angela Guiso che ha illustrato l’epistolario tra Calamandrei e Satta, proveniente dall’archivio di Firenze, l’ex assessore comunale alla Cultura Salvatore Picconi e Rosa Canu che hanno sottolineato l’impegno di Calamandrei verso gli ultimi e l’importanza di accogliere in città una targa in suo onore. Silvia Calamandrei ha ricordato l’attività intensa: «Mio padre e Piero si ritrovarono in Cina. È un piacere che Piero Calamandrei venga ricordato a Nuoro, la sua attività è stata immensa e esemplare». Alla targa saranno aggiunte, come suggerito da Annico Pau, 3 parole: «Già via Calatafimi». (g. pit.)

