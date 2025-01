La vetta è affare ogliastrino 

Di punti in palio ce ne sono 42. Più che con le prestazioni, da qui alla fine sarà una guerra di nervi per raggiungere l’Eccellenza. L’Ogliastra ha monopolizzato la parte altissima della classifica con il tandem Lanusei-Tortolì a occupare primo e secondo posto. Le ogliastrine sono pronte a piazzare la bandierina fino all’ultimo scoglio, pur di giocarsi il salto di categoria. Tra loro i punti di differenza sono 4 e il derby di metà febbraio (a Lanusei) potrebbe essere lo spartiacque della stagione. Ma prima di quella supersfida ci sono tre partite da giocare con tutti i rischi del caso.

Qui Lanusei

Alberto Piras per primo conosce il peso specifico dei tre punti conquistati contro l’Idolo. Il tecnico del Lanusei, però, conserva un profilo moderato: «Il discorso promozione non è chiuso perché la classifica è in continua evoluzione. Solo due giornate fa il Sant’Elena era a -3 da noi e ora e a -8. Si è rifatto sotto anche il Guspini. Non è una questione di scaramanzia bensì lo dicono i risultati: siamo tutte vicine». Tutte le partite, d’ora in avanti, nascondono insidie ma se si vuole cullare il sogno non sono ammessi errori e Piras lo sa: «Bisogna dare continuità ai risultati perché le altre corrono, in primis il Tortolì. Fa piacere vedere due squadre ogliastrine lassù. Dispiace per l’Idolo che è un po’ più indietro, ma sono sicuro che si risolleverà perché ha tutte le carte in regola per farlo».

Qui Tortolì

A metà novembre la distanza dalla vetta era siderale. Tanto che nell’ambiente rossoblù si respirava un clima di sfiducia, quasi dismesso. Eppure qualcuno che credeva nella svolta c’era. Uno di questi era il presidente, Andrea Demurtas, che con il direttore sportivo, Serafino Brotzu, ha rivoltato la squadra come un calzino, consegnando rinforzi in ogni reparto al tecnico Tore Mereu. Risultato: nove vittorie consecutive, dieci nelle ultime undici gare. «Per l’ambiente è un grande momento, sia in società che a Tortolì dove c’è tanta passione. I primi due mesi - ammette Demurtas - sono stati al di sotto delle aspettative, poi quando abbiamo preso decisioni sul mercato le cose sono migliorate. Sul valore del Lanusei non c’erano dubbi anche perché conosco le qualità dello staff tecnico». Demurtas non vede una corsa a due, per ora: «Credo sia presto per definirla corsa a due. Sant’Elena e Guspini possono rientrare, ma nulla vieta a Tharros e Castiadas di fare un filotto di vittorie. Di sicuro noi saremo lì fino alla fine».

