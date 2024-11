La vetrina del Terralbese nella “Porta del territorio” 

Dopo decenni di abbandono rivede la luce uno degli immobili simbolo del paese. Oggi alle 11 l’inaugurazione dell’edificio che ha ospitato gli uffici della cooperativa Produttori Arborea e che adesso si chiama “Porta del territorio”. La struttura, in piazza del Cooperatore, diventerà a breve un centro servizi che accoglierà i turisti e tutti coloro che hanno bisogno di informazioni sul territorio.

«Nella “Porta” - spiega la sindaca, Manuela Pintus - destinataria di 350mila euro, i lavori si sono conclusi di recente. Ora l’Unione dei comuni è al lavoro per pubblicare i bandi per l’affidamento in gestione dei servizi turistici e che costituiranno la vetrina dell’offerta dei paesi del Terralbese». Tanti i servizi che saranno proposti. «Affideremo ad esempio la gestione di uno sportello informativo - spiega il vicesindaco, Davide Rullo - I turisti nella struttura avranno la possibilità di avere qualsiasi informazioni del territorio. Ma ci saranno anche totem informativi, uno per ogni centro coinvolto dal progetto, quindi Arborea, Uras, Terralba, Marrubiu e Arcidano». E ci sarà spazio anche per due esposizioni di foto a cura della fotografa Manuela Fa e dell’associazione micologica Arborea. L’edificio, progettato da Nino Cerlienco e realizzato nel 1959, ha ospitato prima l’Etfas poi divenne la sede della cooperativa Assegnatari Arborea sino a venti anni fa, quando l’azienda ha trasferito gli uffici lungo la strada 14.

