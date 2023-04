La vetrina dei giovani atleti 

Settantotto rappresentative nelle categorie maschile Under 15, 17 e 19 e femminile, 1.540 calciatori e calciatrici, 80 atleti sardi impegnati nella competizione 60 dei quali in forza alle squadre maschili e 20 nella formazione femminile accompagnati dal presidente della Figc sarda Gianni Cadoni, più di 420 tra tecnici e dirigenti. Sono i numeri del Torneo delle regioni al via oggi in Piemonte e Valle d’Aosta dopo tre anni di stop imposti dalla pandemia: è l’edizione numero 59, sono previsti 142 incontri tra fase a gironi e a eliminazione diretta sui 13 campi messi a disposizione dalle federazioni ospitanti. «Gli atleti sono stati selezionati, dopo numerosi raduni, dallo staff del coordinatore Gigi Baranta», spiega Cadoni, che ricopre anche il ruolo di vice presidente della Lega nazionale dilettanti, «in prospettiva sono i migliori atleti delle giovanili regionali che hanno già espresso il loro valore nei nostri campionati. Per loro questo torneo è un’importante vetrina e sono certo che saranno all’altezza».

Tecnici e presidente

La squadra Juniores è guidata dall’esperto Bebo Antinori, ex del La Palma, gli Allievi da Davide Canosa, in passato giocatore della Ferrini Cagliari, i Giovanissimi da Massimo Malfitano e la selezione femminile da Giuseppe Panarello. «Siamo convinti di aver fatto un grande lavoro di preparazione e per questo sono davvero molto fiducioso», ribadisce Cadoni, «ringrazio tutti i tecnici e i collaboratori per quanto fatto durante il periodo antecedente alla manifestazione con i raduni e la loro assidua presenza sui campi per osservare i nostri giovani. I convocati, sia delle squadre maschili sia di quella femminile, sapranno onorare la bandiera della Sardegna. Un sincero ringraziamento anche ai ragazzi che hanno partecipato ai raduni e non sono stati convocati».

Il programma

Oggi il via alla fase eliminatoria, che si concluderà dopodomani. Le selezioni isolane sono state inserite nel girone A di ciascuna categoria con Liguria, Campania e Toscana. L’avversaria odierna è la Liguria: si gioca a Mondovì. Scendono per primi in campo i Giovanissimi, seguono alle 11 gli Allievi, alle 14,30 la Juniores e, infine, alle 16,30 la femminile. Domani le rappresentative affronteranno a Cuneo la Campania e domenica, a Centallo, la Toscana. «Siamo pronti per questa nuova spedizione», dice Antinori, tecnico della Juniores, «abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo stati inseriti in un girone impegnativo ma siamo consapevoli del nostro valore. Faremo del nostro meglio con l’obiettivo di arrivare più avanti possibile». Le partite vengono trasmesse in diretta streaming sul profilo Youtube della Lega nazionale dilettanti.