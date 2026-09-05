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Tradizioni.
06 settembre 2026 alle 00:11

La vestizione di Sant’Elena 

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La statua processionale di Sant’Elena, con un drappo rosso e fiori bianchi e rossi, accoglie i fedeli all’ingresso della basilica. L’hanno sistemata qui i soci del comitato per i festeggiamenti in onore della patrona, dopo il rito della vestizione del simulacro. Gesti che ripetono una tradizione plurisecolare. Il giorno della processione, domenica, la statua sarà adornata con i gioielli, ex voto. L’emozione è sul volto di coloro che partecipano al rito, e nei gesti del presidente Stefano Mulliri, chiamato per la prima volta a questo compito. ( g.da. )

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