La vertenza Sulcis si sposta a Roma 

Il Sulcis scalda i motori in vista dei prossimi incontri fissati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le emergenze industriali di Portovesme. Per domani a Roma è convocato il Tavolo Sulcis con Regione, enti locali e sindacati per tirare le somme sullo stato occupazionale e dello sviluppo produttivo nel territorio, il 15 l’incontro al Mimit sarà dedicato a Sider Alloys, il 16 a Eurallumina e il 22 alla Portovesme srl.

L’emergenza

In attesa degli incontri ministeriali, a Portovesme è appena scoppiata un’altra emergenza. Ieri l’Eurallumina ha convocato d’urgenza le organizzazioni sindacali nella sede di Confindustria. «Vista la mancanza di novità su Dpcm e fondi finanziari congelati, non anticiperemo più le risorse. Allo stato attuale si potrà continuare al massimo per tre mesi», hanno detto i vertici societari ai sindacati. Una decisione non del tutto inaspettata. In seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina, il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero Economia e Finanze ha imposto delle sanzioni con il congelamento delle risorse finanziarie della società della russa Rusal. Dopo una battaglia giudiziaria, le sanzioni sono rimaste intatte. Da qui la comunicazione: stop anticipazioni, si può andare avanti per non più di tre mesi. Una decisione che rischia di mettere una pietra tombale sull’intero progetto. Per questa mattina è convocata un’assemblea dei lavoratori in fabbrica. In calendario al Mimit c’è anche il vertice su Sider Alloys, l’ex fabbrica di alluminio in attesa di rilancio. Le aspettative dei sindacati dei metalmeccanici sono chiare. «La prossima convocazione non sia l’ennesimo rinvio – si legge in una nota delle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm – si prenda atto del fallimento della gestione Sider Alloys e si punti con decisione al rilancio dell’alluminio primario in Italia. Ci aspettiamo un deciso cambio di passo che possa contribuire ad un vero rilancio industriale in un territorio alla canna del gas». Ma l’azienda aveva già fatto sapere di non avere intenzione di gettare la spugna e di voler perseguire il progetto industriale di rilancio dell’alluminio primario a Portovesme.

Portovesme srl

L’ultimo degli incontri programmati al Mimit , il 22, riguarda la Portovesme srl, azienda della Glencore che a inizio anno ha fermato la linea zinco, con un piano di cassa integrazione che coinvolge tutti i dipendenti. Nei mesi scorsi si è parlato di player interessati alla fabbrica e visite in stabilimento. Restano anche da capire gli sviluppi del progetto litio. «Non ci aspettiamo nuovi player perché niente è stato fatto sul versante del caro-energia – dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil – è necessario rafforzare la prospettiva». Già domani è tempo del primo incontro al Mimit: alle 10 si svolgerà il vertice del Tavolo Sulcis, il quarto appuntamento che riunisce sindacati, organizzazioni datoriali ed enti locali per fare il punto sui problemi dell’indotto, travolto dalla crisi delle grandi aziende di Portovesme, sospeso tra cassa integrazione e rischio di licenziamento. «La crisi è sempre più complicata – dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil – serve un’attenzione particolare, soprattutto è necessario che riparta il lavoro».

