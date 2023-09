La vertenza assunzioni blocca la partenza della mensa scolastica 

La mensa scolastica non aprirà lunedì prossimo, come ipotizzato dagli stessi sindacati che nei giorni scorsi hanno manifestato sotto il Comune di Selargius per chiedere le nuove assunzioni degli addetti alla mensa scolastica senza tagli all’orario di lavoro e agli stipendi. Un rischio che - a detta delle principali sigle sindacali, Uil, Cils e Cgil - riguarda il servizio di ristorazione nelle scuole di Selargius - oltre che di Assemini - dove l’appalto è passato di recente dalla Elior spa alla Your way catering.

«Il servizio non potrà essere attivato in data 2 ottobre, come nostro auspicio, per problematiche relative al cambio di gestione e comunque indipendenti dalla volontà dell’Ente», la comunicazione fatta dall’assessora alla Pubblica istruzione Oriana Bernardi a margine della riunione di Consiglio comunale. «La contrattazione relativa alla riassunzione del personale, così come previsto dalle clausole sociali, è in corso. Siamo in attesa di conclusione del procedimento e per ovvie ragioni dobbiamo attendere l’esito». Comunicazione simile a quella fatta dalla dirigente scolastica Claudia Aroni ai genitori degli studenti che frequentano l’Istituto comprensivo 2. Intanto continua la lotta dei sindacati. «Non siamo disponibili a concedere deroghe a diritti imprescindibili dei lavoratori. Gli operatori alla mensa scolastica già occupati nello stesso appalto da anni hanno diritto alla clausola sociale e alla salvaguardia della continuità occupazionale e reddituale con il cambio di gestione» scrivono in una nota condivisa le segreterie di Uil, Cgil e Cisl. Da qui la richiesta al Comune di «sospendere l’affidamento del servizio».

