La versione di Mou alla procura Figc Oggi tocca a Serra 

Mourinho è rientrato solo ieri mattina dal Portogallo per motivi familiari dopo un rapido blitz a casa e aver concesso il giorno libero alla squadra. Nemmeno il tempo di sbarcare a Fiumicino, che prima è andato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della gara con la Juve di domenica e poi nel tardo pomeriggio si è presentato in procura Figc dove è stato ascoltato dal procuratore capo, Chinè. Argomento, la denuncia ai media dello stesso Special One nei confronti del quarto uomo di Cremonese-Roma. A Via Campania è stato accompagnato da un pool di legali guidati da Antonio Conte e dal manager del club Maurizio Lombardo. Un'audizione di 45 minuti davanti al procuratore federale che già oggi ascolterà il quarto uomo Marco Serra e nei quali Chinè ha cercato di fare luce su quanto denunciato da Mourinho nel post partita di Cremona.

Il caso

Lo Special One ha raccontato la sua verità entrando molto nel dettaglio e ribadendo la mancanza di rispetto da parte del quarto uomo nell'episodio incriminato del secondo tempo e nel quale alcuni video sul web mostrano il labiale di Serra dire a Mourinho due volte "vai a casa" e "ti prendono tutti per il culo”. All'uscita l'allenatore giallorosso non ha rilasciato dichiarazioni, mentre oggi la Roma dovrebbe presentare il ricorso per le due giornate di squalifica inflitte al tecnico a causa della reazione in occasione dell'espulsione e la conseguente sfuriata nello spogliatoio degli arbitri. Il club ha tempo fino a stasera per presentare un ricorso d'urgenza affinché venga considerato l'intero provvedimento, ma appare complicato che la sanzione possa essere interamente cancellata. L'obiettivo sarebbe quello di averlo per il Sassuolo, riducendo a uno il turno di stop. Da preparare, intanto, c'è la sfida con la Juventus che apre un mese di marzo da dentro o fuori per gli obiettivi della Roma. Perché nel giro di due settimane, prima della sosta per le nazionali, ci sarà anche la doppia sfida con la Real Sociedad e le due gare di campionato contro Sassuolo e Lazio. Cinque partite dalle quali passa il futuro della Roma e soprattutto di Mourinho e Dybala, il cui destino, senza Champions, pare segnato da uno stesso epilogo: l'addio a fine stagione.

