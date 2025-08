La vernaccia per rilanciare il territorio  

Due giornate tra cultura, vino, arte e musica che hanno trasformato Baratili San Pietro in un punto di riferimento per l'enoturismo e la promozione identitaria del Sinis. Si è conclusa con successo la seconda edizione del festival della vernaccia, promosso dal Comune con il sostegno di Regione, Fondazione di Sardegna e Gal Sinis e con l'organizzazione dell'Associazione enti locali per le attività culturali e dello spettacolo. Per l'occasione è stato inaugurato il nuovo murale firmato da Giorgio Casu, artista sardo di fama internazionale che ha dedicato l’opera all'identità artistica e vitivinicola del paese. Il murale arricchisce e valorizza il centro storico, offrendo un omaggio visivo al legame profondo tra Baratili e il territorio. «Questa seconda edizione ha segnato un importante passo avanti, sia nei contenuti che nel rafforzamento della rete di collaborazioni istituzionali e territoriali - ha dichiarato il sindaco Alberto Pippia - Il festival non è solo un evento, ma uno strumento concreto di promozione del territorio, capace di generare cultura, economia e attrattività. Solo attraverso la collaborazione tra enti, imprese, associazioni e comunità locali possiamo continuare a crescere e rendere Baratili San Pietro e il Sinis un punto di riferimento nel panorama dell'enoturismo e della valorizzazione identitaria». ( s.p. )

