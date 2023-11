La verità sulle servitù «Non creano lavoro, lasciano desolazione» 

Non portano lavoro. Anzi: inibiscono l’attività imprenditoriale. Se il benessere è rappresentato anche dalla capacità di attrarre nuovi abitanti, allora no: non generano nemmeno benessere. Quando vengono dismessi il risultato è l’abbandono e il sapore resta quello delle occasioni mancate. Le opportunità, nel “dopo”, si possono creare, ma è necessaria una pianificazione ampia tra istituzioni, con il coinvolgimento della popolazione. Finora inesistenti. Sono le servitù e i poligoni l’oggetto del meticoloso studio “L’impatto della presenza militare in Sardegna”, appena pubblicato, che porta la firma di un team multidisciplinare composto da professori e ricercatori dell’Università di Cagliari. Oltre trecento pagine di analisi scientifiche basate su norme, cartografie, dati ufficiali e interviste sul campo per ricostruire il rapporto travagliato tra l’Isola (e i suoi abitanti) e il ministero della Difesa con le sue attività. Scienza contro opinioni. E le conclusioni sono desolanti. Anche se gli spiragli per migliorare ci sono.

La pubblicazione

In testa al volume ci sono i loghi della Regione, della Repubblica italiana e dell’Ue. Perché il volume, della Gangemi editore, è stato sviluppato e pubblicato con i fondi del progetto “Valutazione socioeconomica dell’impatto della presenza militare in Sardegna. Un approccio integrato di analisi economica, sociale, dell’ambiente e del territorio”, finanziato dalla Regione con la legge 7. Il coordinamento scientifico è di Elisabetta Strazzera, professoressa ordinaria di Scienza delle Finanze a Cagliari, che ha curato il lavoro assieme a Giovanni Sistu, professore ordinario di Geografia politica ed economica nel dipartimento di Scienze politiche e sociali. Con loro hanno lavorato numerosi colleghi accademici. «La prima parte del volume», è spiegato nella presentazione, «riporta i risultati del lavoro svolto sul campo, per la rilevazione della percezione da parte delle comunità locali di vantaggi e svantaggi derivanti dalla presenza militare», nel presente e nel passato. La seconda «è dedicata a ricognizione e analisi del demanio militare nei contesti urbani di Cagliari e de La Maddalena, in un’ottica di valorizzazione e rifunzionalizzazione dei beni dismessi o dismissibili». Il risultato è uno studio approfondito senza precedenti. «Tutto il lavoro svolto sul campo dal gruppo di ricerca, con attività indirizzate all’ascolto del territorio», è una delle prime affermazioni, «ha evidenziato il senso di “abbandono” e di “immobilità”, dal punto di vista economico e sociale, nelle comunità dipendenti dalla presenza militare».

La popolazione

Inevitabile un ampio capitolo di apertura dedicato a Teulada e Capo Frasca, con lo studio che si concentra sui Comuni coinvolti: Teulada, appunto, Sant’Anna Arresi e Arbus. I dati demografici sono chiari: «La basi strutturali del sistema storico si infragiliscono per Arbus e Teulada a partire dal 1961, da un lato per l’abbandono dell’industria mineraria privata e dall’altro per l’ampia sottrazione di territorio legata all’insediamento militare, solo modestamente compensata, in termini di opportunità, da occupazione diretta e indotto da esso prodotto. Da allora si attiva una comune tendenza demografica negativa, finora inarrestabile». Per Sant’Anna Arresi il meccanismo si innesca nell’ultimo decennio. «Nel complesso», si legge, «tutti i comuni in esame presentano una fragilità demografica ancora più accentuata del quadro regionale, già significativamente debole all’interno del Paese».

Lavoro e indennizzi

Lo studio riporta elaborazioni recenti su dati Istat anche nel settore dell’occupazione. Si legge che «il tasso di imprenditorialità e la densità di unità locali risulta significativamente minore rispetto alla media regionale, anche se il numero medio degli addetti per unità locale avvicina il dato medio regionale nel caso di Teulada». E qui c’è un grafico. Significativo. Gli indennizzi per i pescatori che non potevano uscire in mare a causa delle esercitazioni sono state introdotte all’alba del nuovo millennio. Allora a Teulada c’erano meno di 50 operatori iscritti alle marinerie. Ora, secondo i dati del Comune, sono quasi 400. Non lavorare, per alcuni, paga. E i poligoni assicurano salari per gli abitanti del territorio? Secondo le interviste sul campo «il 40% dei rispondenti di Sant’Anna Arresi, il 32,8% di quelli di Teulada contro solo il 7,5% dei rispondenti di Arbus hanno o hanno avuto un qualche rapporto lavorativo – diretto o indiretto – col poligono».

La Maddalena

Ma la dismissione con l’addio alle truppe porta vantaggi? No, se il modello è quello di La Maddalena. Qui dal 2007 non ci sono più gli americani. E il progetto del G8 (poi trasferito a L’Aquila) ha lasciato solo macerie, come nel caso «dell’ex Ospedale militare, mai entrato in funzione dopo i lavori di riconversione. Le dimensioni della struttura», secondo lo studio, «consentirebbero un ampio utilizzo con diverse attività al suo interno. Una possibile valorizzazione lo vede come supporto alle attività di formazione tanto auspicate, anche per la creazione di un convitto per gli studenti fuori sede». Anche nell’arcipelago «emerge il senso dell’abbandono da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica». Per gli studiosi «nel caso La Maddalena (...) la mancata collaborazione tra istituzioni ha purtroppo costituito un fattore di debolezza (...). La scelta dell’intervento straordinario si è rivelata infausta, con costi elevatissimi dal punto di vista dell’utilizzo di risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture turistiche di lusso a tutt’oggi incompiute».

Il caso Cagliari

C’è poi Cagliari: una città disseminata di beni militari inutilizzati e sospesi in un limbo, dismessi o dismissibili. Per questi, secondo lo studio, «finora è mancata una rivendicazione chiara, precisa e correlata da progetti effettivamente attuabili, del che cosa si sarebbe voluto fare sui terreni demaniali recuperati agli usi civili (...). L’indicazione delle molteplici possibilità di rifunzionalizzazione di questi beni, capaci di modificare significativamente l’organizzazione e la pianificazione del sistema urbano», è la conclusione, «non fa che accrescere il rammarico per un’azione politica che solo modestamente ha saputo cogliere l’importanza che nel medio lungo periodo la loro riacquisizione potrà avere».

