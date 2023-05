«La verità sulla morte di mia madre» 

La storia di Silvana Gandola non è finita, lo dicono le tre inchieste aperte a Tempio sulla morte della pensionata piemontese di 78 anni (una per omicidio, imposta dal gip Marco Contu), ma lo dice soprattutto la memoria depositata in Procura dalla famiglia dell’anziana donna, un documento che indica tutte le zone d’ombra della vicenda avvenuta tra Badesi e Aglientu, a fine marzo del 2021. I consulenti e gli avvocati di Laura Rizzi, figlia della pensionata, hanno elencato molte incongruenze e nessuna delle questioni indicate nella memoria ha trovato risposta. Nonostante il provvedimento del gip Marco Contu, che ha rigettato la richiesta di archiviazione dei pm, imponendo la riapertura dell’indagine principale. Il silenzio dei magistrati della Procura di Tempio, che sino ad oggi non hanno voluto incontrare i familiari dell’anziana donna, accresce angoscia e dolore.

Nessuno ha visto Silvana

Silvana Gandola (78 anni, un lieve deficit uditivo e un principio di Alzheimer) scompare la mattina del 28 marzo del 2021, mentre si trova con la badante nella zona della torre di Vignola (litorale di Aglientu). I poveri resti dell’anziana donna saranno ritrovati il 30 gennaio del 2022, in un prato circondato dalla macchia mediterranea. Il primo dato segnalato alla Procura è che il giorno della scomparsa della donna, a partire dalla 10.30, nessuno dei testimoni sentiti dice di averla vista con la badante. La famiglia dell’anziana donna ha ingaggiato un investigatore privato che ha raccolto informazioni univoche. Un’immagine satellitare mostra l’area dopo le 10.30 e non è presente nessuna auto. Una giovane barista ha raccontato invece di avere visto (nei giorni precedenti la scomparsa) una anziana donna seduta da sola su una sdraio bianca, in aperta campagna, vicino alla torre di Vignola. La sedia è stata trovata, ma la famiglia Rizzi si chiede perché non sia stata repertata.

I vestiti e le ossa

Nella memoria depositata dai consulenti di Laura Rizzi (anestesista nell’ospedale di Asti) vengono segnalate altre incongruenze. I tracciati dei telefonini di Silvana Gandola e della badante indicano spostamenti sabato 27 marzo, mentre domenica 28 è quasi calma piatta. Sono state ritrovate pochissime ossa e i consulenti hanno segnalato che i capelli della donna risultano tagliati di netto, mentre una parte della dentiera è stata trovata nella borsetta. I pantaloni di Silvana Gandola sono rivoltati, come tutti gli altri indumenti, quasi intatti. Osserva Laura Rizzi: «È troppo chiedere, alla luce di tutto questo, che cosa sia successo a mia madre?».