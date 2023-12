La verità sul tesoro di Arzachena 

Due sacchi da 120 chili di spiccioli in bronzo testimoni dell'ultimo periodo di benessere dell'Impero Romano, con l'Occidente che iniziava il suo declino. Il ritrovamento delle monete di bronzo nel mare di Arzachena, avvenuto nel maggio scorso, inizia a rivelare notizie storiche di grande interesse. I circa 40 mila follis rinvenuti (il calcolo preciso non è ancora stato fatto ma è un record) erano la moneta di piccolo taglio che serviva per le spese di tutti i giorni, per l'acquisto di generi alimentari soprattutto, ma anche per pagare i salari dei soldati e dei funzionari dell'impero.

La squadra

«Inusuale trovarne una simile quantità di monete, forse servivano per pagare un tributo, ma dobbiamo ancora appurarlo», è stato detto ieri mattina nella conferenza stampa, tenuta a Sassari nel Centro di Restauro e Conservazione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

Erano presenti Bruno Billeci, soprintendente Sabap Sassari-Nuoro, e il capitano Pasquale Pinnelli, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Sardegna, le due istituzioni che hanno collaborato per il recupero del “tesoro” (in senso storico) scoperto casualmente dal sub arzachenese Davide Azara a neppure 3 metri di profondità. Il ritrovamento comprende anche alcune frammenti di anfore orientali e africane, alcuni recuperati dai sommozzatori dei carabinieri nell'immersione di controllo fatta qualche settimana fa.

Il futuro

Il museo civico Michele Ruzittu di Arzachena accoglierà «una parte significativa» delle monete, come anticipato dal soprintendente Billeci. A rappresentare il comune gallurese la delegata alla Cultura Valentina Geromini: «Questo ritrovamento conferma Arzachena come luogo di passaggio per le rotte commerciali e ci dà l’opportunità di approfondire la conoscenza storica e archeologica di un patrimonio che soltanto nel 2023 ha avuto 173 mila accessi». Le altre monete saranno distribuite probabilmente tra altri musei e naturalmente una parte si spera resti al Centro restauro di Li Punti, che dopo la grande operazione di riassemblaggio dei Giganti di Mont'e Prama si conferma come un'eccellenza non solo sarda per il restauro dei beni archeologici.

In acqua dolce

I due sacchi, da appurare se di cuoio, iuta o altro materiale, erano ben chiusi con delle funi e le monete si sono mantenute in ottima condizione perché le concrezioni (le formazioni calcaree) hanno creato un ambiente anossico, senza ossigeno, e quindi i sali non hanno aggredito il carico. La prima operazione di pulizia avviene in acqua dolce per eliminare qualsiasi residuo di sale dalle monete. Il primo campione di 162 follis ripuliti e catalogati ha evidenziato 21 tipologie diverse di monete. Le figure degli imperatori e delle mogli e le iscrizioni sul retro hanno consentito di identificare il periodo che – fatto inusuale- è molto ristretto: va dal 324 d.C., quando uno degli imperatori era Licinio e si commemorava la morte di Costantino il Grande, al 340, massimo 345, perché mancano le monete dette centenionali, introdotte nel 346 proprio per la forte svalutazione dei follis. Le monete provengono inoltre da diversi coni dell'impero che vanno da Londra a Costantinopoli. «I frammenti delle anfore ci aiuteranno ad appurare la datazione della nave e del carico che si è disperso» ha aggiunto Gabriella Gasperetti, responsabile patrimonio archeologico della Soprintendenza. Tra i misteri da svelare quello di come i due sacchi di monete siano finiti in fondo al mare di Arzachena. Mancano i resti della nave: forse qualcuno dell'equipaggio ha cercato di approdare con un'imbarcazione di fortuna?

