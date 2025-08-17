«La verità non esiste, è solo un punto di vista» Il direttore Sallusti stasera a Porto Rotondo 

Se non fosse per il mare che la divide dalla Penisola, in Sardegna Alessandro Sallusti sarebbe venuto in bicicletta. «È una mia grande passione», premette il noto giornalista allievo di Indro Montanelli, molto seguito tra carta stampata, radio e tv, dove frequenta i talk show in prima serata di tutte le reti.

«Però, una volta, al mio arrivo a Costa Rei», svela poi Sallusti, «mi fecero trovare una bicicletta, con cui feci un bel giro panoramico». E chissà che anche a Porto Rotondo, dove oggi alle 20 in piazza San Marco debutterà sull’Isola col suo ultimo libro dal titolo “L’eresia liberale” (replica domani alle 19 all’Hotel Delle Rose di Porto Cervo per la rassegna Autori in Costa), il direttore responsabile de Il Giornale non trovi una bicicletta ad attenderlo. Di certo c’è che l’appuntamento del Porto Rotondo Festival, la kermesse dell’associazione Giovani Porto Rotondo presieduta dall’avvocato Sergio Deiana, che nell’occasione intervisterà Sallusti, promette scintille.

Cosa intende per “eresia liberale”?

«In questo Paese se ci si professa liberale o conservatore ma non di sinistra si viene considerati eretici rispetto al pensiero dominante, di volta in volta servo di Berlusconi, Meloni, Salvini, quando “eresia” nella sua accezione liberale significa scelta. Premesso questo e il fatto che io non sono un filosofo, né un politologo o un intellettuale, ma giornalista da 50 anni, nel libro, attraverso una serie di episodi professionali e personali, cerco di spiegare come scegliere di essere liberale sia una cosa che dovrebbe avere piena dignità politica, al pari di un’altra scelta. Non è meglio, ma non può essere peggio».

E, dunque, come la mettiamo?

«Che la verità non esiste: è un punto di vista. Se a cento persone chiedi di Gaza, Ucraina, Trump, Giorgia Meloni, la Schlein, Dio, ottieni venti risposte diverse. E allora, qual è la verità? È quello in cui credi, il tuo punto di vista. L’uomo non è super partes: non può esistere il pensiero unico. E se io mi batto per quello in cui credo, non esiste che debba passare per forza per razzista, nazista o fascista».

I social esasperano il clima, o è solo una sensazione?

«Nel libro c’è una frase di Prezzolini che dice che in democrazia ci vuole la patente per guidare ma non per votare, un paradosso che rende bene l’idea. La democrazia non sarà il paradiso terrestre, ma di meglio non c’è: teniamocela stretta. Però, in democrazia i terrapiattisti hanno diritto a esistere, così come chi crede che l’uomo non sia mai sbarcato sulla luna o che col vaccino ci sia stato iniettato il microchip: ognuno ha il diritto di dire la sua. La differenza è che se fino a 15 o 20 anni fa lo si faceva nelle riunioni di condominio, ora lo si fa sui social, che sono una cassa di risonanza che alimenta le cazzate. Per carità, in democrazia sono legittime anche quelle, se non fosse che alimentano odio e rancore, con conseguenze anche pratiche».

Da giornalista, c’è una notizia che le ha cambiato la vita?

«Lo scoop che feci sull’avviso di garanza a Berlusconi. In redazione ci sentivamo Bernstein e Woodward, quelli del Watergate: fighi pazzeschi. Salvo poi rendermi conto che ero stato usato. Di colpo ho aperto gli occhi su quanto in realtà noi giornalisti veniamo usati, e questo ha generato in me un certo distacco rispetto al mestiere: se uno ti dà una notizia è perché ha interesse a dartela. In seguito alla crisi di rabbia andai via dal Corriere della Sera».

Lei è stato anche arrestato.

«Per omesso controllo: unico caso nella storia di un direttore di giornale! Non sono un martire, sia bene inteso, ma nella privazione della libertà ho percepito una violenza assoluta. Non feci il carcere, questo no, però mi diedero gli arresti domiciliari, e siccome all’epoca vivevo con l’onorevole Santanchè, la pena fu più dura».

RIPRODUZIONE RISERVATA