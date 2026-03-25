La verità nelle intercettazioni 

Nel filo della collana fatta di indizi raccolti e messi uno dietro l’altro in anni di indagini sul delitto Goddi, per ora restano fuori tre perle. Per questo, utilizzando la stessa parafrasi fatta dalla difesa di Pietro Contena, il giudice ieri ha disposto con un’ordinanza la perizia di tre intercettazioni, rinviando una sentenza che pareva già scritta nel processo sull’omicidio di Luca Goddi. Il gup del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, ha rinviato al 1 aprile, ritenendo necessario un approfondimento tecnico su tre conversazioni ritenute centrali nell’inchiesta. La decisione è arrivata dopo le repliche delle parti, nel procedimento celebrato con rito abbreviato che vede imputato Contena, accusato del delitto del 47enne ucciso il 4 agosto 2023 a Orune.

I tre pilastri dell’accusa

Nel corso della discussione, la difesa ha sintetizzato l’impianto accusatorio parlando di un processo indiziario costruito sui tre “pilastri”: il clima di omertà, le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni. Tre elementi che, secondo l’avvocato Basilio Brodu, non reggerebbero alla prova del dibattimento. Sulle telecamere ha sostenuto che le immagini mostrerebbero soltanto un’auto in transito, senza consentire di riconoscere all’interno Contena. Più delicata la questione intercettazioni.

Le frasi contestate

Tra i passaggi più discussi, una conversazione del 2 dicembre che per l’accusa sarebbe auto accusatoria: Ja l’appo mortu sa die che vitti intrande (“Già l’ho ammazzato il giorno che stava entrando”) sarebbe quella che inchioderebbe Contena. Ma per la difesa è di tutt’altro tenore e sarebbe “ A l’ischias, in s’intrada m’itti ucchinde”, (Già lo sai, nell’entrata mi stava uccidendo) d ove Contena parlava di uno dei due tentativi di omicidio da lui subiti.

Silenzi e paura

Un’indagine complessa, segnata come ricostruito dal pm Ireno Satta da un clima di paura e reticenza. Il 4 agosto 2023 Luca Goddi viene ucciso con quattro colpi di pistola mentre si trova nella sua Volkswagen Golf, in pieno centro a Orune. Un agguato consumato davanti a diversi testimoni che scelgono il silenzio. Le indagini decollano grazie alle intercettazioni e a un taccuino trovato in un bar di fronte al luogo del delitto, con annotati nomi e cognomi dei presenti quella sera. Per l’accusa Contena, sopravvissuto a due agguati, avrebbe maturato il delitto dopo contrasti con la vittima. Il pm ha chiesto una condanna a 20 anni, le parti civili, con gli avvocati Pasquale Ramazzotti, Lorenzo Soro e Nicoletta Mani, hanno sostenuto la stessa linea.

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