La verità del padre di Ragnedda: «Emanuele aggredito, è stato costretto a difendersi» 

«Io sto male, avrei preferito Emanuele morto e questa ragazza viva. Allo stesso tempo, però, dico che, aggredito, ha dovuto scegliere se vivere o morire. E ha scelto di vivere»: Mario Ragnedda ha parlato a lungo con il figlio, nel carcere di Bancali, e, davanti al penitenziario, ha raccontato gli ultimi istanti di vita della vittima, che probabilmente gli sono stati raccontati dallo stesso Emanuele Ragnedda. Forse è stata la terza confessione (dopo quelle al pm e al gip) dell’assassino di Cinzia Pinna. Mario Ragnedda non ha usato giri di parole: «Io chiedo scusa alla famiglia di Cinzia Pinna, ma Emanuele non è una persona violenta. È stato costretto a difendersi, perché è stato aggredito. Ha usato l’unica arma che aveva a disposizione». Una ricostruzione appresa, probabilmente, dallo stesso Emanuele Ragnedda, dentro il penitenziario di Sassari. Una versione dei fatti avvenuti nello stazzo di Conca Entosa che inizia a divergere da quella data ai magistrati. Ieri l’uomo accusato del delitto ha parlato tramite il padre. I toni sono stati diversi, rispetto alle durissime dichiarazioni di Nicolina Giagheddu, moglie di Mario Ragnedda, implacabile nelle sue conclusioni: «Non posso perdonarlo, merita l’inferno». Due atteggiamenti diversi, che raccontano bene anche le dinamiche familiari dei Ragnedda. La madre non perdona il figlio, per il quale si è spesa in ogni modo, lottando perché realizzasse il sogno di una azienda tutta sua.

La prova blindata

Ieri dalle indagini è emerso che gli inquirenti hanno la prova della presenza di due persone, a quanto pare un uomo e una donna, dentro la casa di Ragnedda, poche ore dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, impegnate a lavare le stanze. Circostanza che smentisce Emanuele Ragnedda. L’uomo è stato aiutato, sul punto gli investigatori non hanno dubbi e lavorano per dare un nome alle due persone che sono arrivate a Conca Entosa la mattina del 12 settembre. I Carabinieri avrebbero identificato anche un soggetto che potrebbe avere venduto a Ragnedda la cocaina usata con Cinzia Pinna (due “strisce” a testa). E sempre ieri è emerso che Emanuele Ragnedda avrebbe raccontato a diverse persone, forse anche alla sua amica Rosa Maria Elvo, ingannandola, che il sangue sul divano nella casa dello stazzo, era quello di un cane, ucciso perché si era introdotto nell’edificio.

L’autopsia

L'autopsia, affidata al medico legale Salvatore Lorenzoni, ha confermato le dichiarazioni di Emanuele Ragnedda. Secondo i primi dati parziali, Cinzia Pinna è stata colpita alla testa da un proiettile, si parla di un foro all’altezza di uno zigomo. Sempre in viso gli altri i segni degli altri due colpi esplosi, entrambi l’hanno presa di striscio. Uno le avrebbe procurato una lesione alla mascella. Ragnedda aveva indicato i segni dei proiettili sul muro e fatto trovare i bossoli. La pistola utilizzata è la Glock sequestrata, semiautomatica di piccolo calibro. Non ci sono dati su una eventuale violenza sessuale. Oggi saranno effettuati gli accertamenti sull’auto di Emanuele Ragnedda e su quella di Franciosi, indagato per favoreggiamento, saranno presenti con i militari del Ris, gli avvocati Luca Montella, Antonello Desini, Maurizio e Nicoletta Mani.

