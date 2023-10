La vergogna della strada-trappola 

Il futuro, più o meno prossimo, è una strada nuova di zecca con marciapiedi, rotatorie e piste ciclabili. Il presente invece sono alberi che crescono tra gli spartitraffico, incidenti e auto a folle velocità.

Da 11 anni l’ex statale 554, diventata nel tratto quartese viale urbano, attende i lavori di messa in sicurezza. Rinviati più volte, l’ultima notizia è una possibile apertura dei cantieri per fine anno: il progetto esecutivo è pronto, occorrerà adesso vedere se le imprese riusciranno a rispettare la nuova scadenza.

Rabbia e proteste

Così nell’attesa di un intervento che sembra non riesca a vedere la luce, residenti e automobilisti denunciano lo stato attuale della strada. A lanciare l’allarme nei giorni scorsi è stato il Comitato di Margine Rosso dopo l’ennesimo incidente nel curvone che porta alla rotatoria. «L'ex strada statale attende agonizzante il nuovo look ormai da un decennio», attacca il presidente del Comitato di Margine Rosso, Emanuele Contu, «le barriere spartitraffico sono spesso invase dai cespugli e nel tratto finale dove c’è il funesto curvone, sono costantemente accartocciate dai continui botti che ricevono da parte di auto condotte spesso in maniera scellerata e che comunque causano danni a cose e persone. Anche i residenti della zona aspettano il restyling del viale Europa, in particolare la rotatoria che divide il tratto tra il semaforo di via Pitz'e Serra e la rotatoria di Margine Rosso, che limiterebbe la velocità notevolmente. Ed inoltre ci sarebbero anche dei benefici per i residenti che non si sentirebbero isolati rispetto ai quartieri vicini e al resto della città. Ma intanto l’ex 554 è in agonia».

Il piano

Il progetto, di cui si parla dal 2012, riguarda il tratto tra lo svincolo con la 125 e la rotatoria di Margine Rosso: spariranno i semafori, sostituiti da tre rotatorie realizzate agli incroci con via Marconi, Pitz’e Serra e l’uscita di Quartello. Non solo: la strada passerà dalle attuali quattro corsie a sei, con le preferenziali per i bus. Ci saranno anche una pista ciclabile e uno spartitraffico alberato con lecci e jacarande.

I residenti

«Viale Europa e la sua definitiva realizzazione appaiono oramai come una chimera» sostiene la presidente del Comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi, «le rotatorie previste, così tanto attese, sono più che mai indispensabili, soprattutto quelle all’altezza di viale Marconi e di Pitz’e Serra». Per quanto riguarda Quartello invece «la situazione è molto più complessa, dato che il quartiere è una zona urbana residenziale in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente. Per cui riesce difficile comprendere come possa essere realizzata una rotatoria considerato che per ovvie ragioni andrà ad incrementare in maniera pesante l’afflusso dei mezzi nella zona». Dubbi anche sullo spartitraffico alberato al posto del guard-rail, considerato poco sicuro in una strada comunque trafficatissima.

