La vergogna della mega discarica 

A distanza di cinque mesi dall’ultimo allarme la situazione è sempre la stessa: una gigantesca distesa di rifiuti anche pericolosi - tra cui centinaia di carcasse d’auto bruciate - e di fatto una bomba ecologica a orologeria.

“L’inceneritore illegale” è stato definito lo scorso maggio quando il campo rom selargino è diventato persino un caso nazionale dopo l’ennesimo incendio che aveva allarmato i sindaci di Selargius e Settimo San Pietro, tanto da richiedere una tavolo in Prefettura. Nei giorni scorsi un nuovo rogo, non grave stavolta, ma il problema nella località di Pitz’e Pranu resta. «La situazione è drammatica», ammette il sindaco di Selargius Gigi Concu, «abbiamo affidato uno studio per progettare la bonifica di tutta la zona, ma prima dobbiamo risolvere l’emergenza abitativa per gli oltre cento residenti che vivono ancora nel campo».

Il video dall’alto

Le immagini dall’alto immortalano il degrado della zona che da quarant’anni è stata trasformata in un campo sosta. Centinaia di carcasse d’auto, cumuli di ferro e rame, e rifiuti di ogni genere fra roulotte e piccole abitazioni d’emergenza diventate dimore. «La Regione ci ha finanziato 1 milione di euro che stiamo utilizzando per studiare come bonificare l’area», spiega Concu. «Ovviamente le risorse che serviranno per ripulire e mettere in sicurezza la zona sono molte di più, parliamo di rifiuti pericolosi che hanno causato un inquinamento anche del sottosuolo. E poi c’è da considerare lo smaltimento che comporterà un ulteriore costo». Insomma la Regione dovrà stanziare altre risorse per bonificare l’area messa a dura prova da anni di degrado.

Il campo rom

Prima però va risolto il problema dell’emergenza abitativa. Anche perché dopo qualche inserimento in affitto finanziato dalla Regione e concretizzato negli anni scorsi, la situazione è di nuovo quella di partenza.«Finite le risorse per l’inclusione sociale finanziate dalla Regione, buona parte delle famiglie sono tornate nel campo rom», dice il sindaco, «nonostante l’impegno dei nostri Servizi sociali e delle associazioni di volontariato che hanno contribuito a trovare diversi immobili in locazione. Questo conferma che non è il sistema giusto a mio parere tutte le persone bisognose e meritevoli devono entrare all’interno di una rete gestita dallo Stato e dalla Regione, affinché tutti quanti abbiano una casa dignitosa dove vivere. Escludendo ovviamente tutti coloro che non rispettano le leggi italiane».

Incontro col Prefetto

Oggi il sindaco di Selargius - insieme al primo cittadino di Settimo e alle forze dell’ordine - incontrerà il nuovo prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, durante un vertice richiesto proprio per conoscere nel dettaglio la situazione del campo rom, e capire come agire. «Ribadirò che il Comune da solo non può farsi carico della gestione di un campo rom, soprattutto di queste dimensioni», conclude Concu.

