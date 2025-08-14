La Vergine dormiente 

Esterzili riscopre uno dei suoi tesori più preziosi: la Dormitio Virginis, rara scultura lignea che raffigura Maria nell’istante in cui si addormenta prima di essere assunta in cielo. Dopo mesi di restauro, da mercoledì scorso l’opera è esposta alla venerazione dei fedeli nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi. Realizzata in un unico blocco di legno massiccio, con braccia articolate che riproducono gli snodi dei gomiti, viene vestita a festa e arricchita con argenteria e doni votivi. È una delle poche raffigurazioni di questo tipo ancora esistenti: molte, nei secoli, sono andate perdute. Stasera il culmine delle celebrazioni con la solennità dell’Assunzione: messa presieduta dal vescovo di Lanusei Antonello Mura, processione con il Rosario in sardo, giovani in abito tradizionale e fucilieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA