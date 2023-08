La Vergine dormiente vestita a festa 

È stato svelato, a Guspini, il nuovo abito confezionato per la statua dormiente di Santa Maria Assunta: a crearlo è stato l'artigiano guspinese Roberto Maccioni. L'abito è in lan'e seda, un cotone setato molto pregiato. I ricami sono fatti con filo di seta e filati d’oro, i fiori in seta colorata e cristalli Swarovski. La vestizione è stata portata a termine da sette donne, rispecchiando un'antica tradizione a porte chiuse.

L’anno scorso alcuni fedeli volevano fare un regalo al parroco don Nico Massa per il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale: è nata così l'idea di una raccolta fondi per il prezioso vestito. «Don Nico mi ha dato carta bianca perché aveva piacere che lo confezionassi io», rivela Maccioni: «Ho realizzato per la Vergine un abito da festa, con tanti colori e fiori». (g. g. s.)

