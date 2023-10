La Verde Isola si avvicina ai quarti 

Verde Isola 3

Cus Cagliari 1

Verde Isola (4-4-2) : Aste, Cappai, Cobas, Cordero, Cuccu, Damele, Diez, Milia, Foddi, Leone, Marroquin. In panchina Mouzai, Mura, Murgia, Pira, C. Luxoro, L. Luxoro. Allenatore Podda.

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, Raccomandato, Asunis, Caddeo, Nepitella, Fiori, Fontana (20’ st Pintus), Baldussi, Congiu (35’ st Congiu) , Soru, Flores. In panchina Fa, Salaris, Manduzio, Melis. Allenatore Meloni.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : nel pt 20’ Congiu, 35’ Marroquin; nella ripresa 15’ Marroquin, 80’ Cuccu.

Note : ammoniti Marroquin, Cordero, Fiori, Congiu, Caddeo, Fontana. Recupero 1’ pt- 5’ st.

Masainas. La Verde Isola mette una seria ipoteca al passaggio del turno in Coppa Italia battendo 3-1 il Cus Cagliari nell’impianto di Masainas, stante l’indisponibilità dello stadio di Carloforte. Eppure ad aprire le marcature sono gli ospiti con il gol al 20’ di Congiu. Repentina la risposta dei tabarchini: il pari arriva dopo la mezzora con Marroquin, una fucilata sotto la traversa. La ripresa è a senso unico: la Verde Isola di Titti Podda la ribalta e passa in vantaggio al 15’ con Milia che pennella sul primo palo un pallone che ancora Marroquin, fra i migliori in campo, rifinisce in rete.

I cagliaritani fanno di tutto per pareggiare e giocarsi tutto al ritorno ma Cuccu sigla il 3-1 dopo essersi trovato solo davanti al portiere a una decina di minuti dalla fine. A meno di una clamorosa débâcle dei carlofortini, è un risultato che offre sufficienti garanzie alla Verde Isola benché il Cus abbia dimostrato di essere molto insidioso.

