La vera regina del “pani pintau”  

«Quando ho capito che era un peccato lasciare morire le tradizioni, ho deciso di continuare io quello che facevano mia mamma e mia nonna» racconta mentre modella il pane a Sa dom’e Farra durante una delle iniziative organizzate dalle tre associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu. E quella mani ritornano così a modellare e creare quando Norma ha 35 anni. «Ero una casalinga ma anche una commerciante. Per tanto tempo ho avuto un negozio di abbigliamento, ma quando tornavo a casa e nel tempo libero questo è diventato il mio passatempo preferito». Perché il pane, «è un’opera d’arte, anche prima di trasformarlo. Mi sono messa di impegno ed è venuto fuori questo». Cioè miriadi di coroncine piene di fiorellini e uccellini talmente piccoli che li vedi e ti chiedi come possa fare a realizzarli.

Poi però per Norma Argiolas, oggi una bellissima signora di 74 anni, le cose hanno preso una piega diversa. «Sapete come capita? Ti ritrovi in mezzo e non ne puoi fare a meno. Così mi alzavo la mattina presto, mi mettevo il grembiule, il fazzoletto in testa e seguivo chi mi stava attorno. Impastavo e ricordo ancora quell’odore di fascina». All’inizio per Norma plasmare il pane in minuscole opere d’arte è quasi un gioco ma poi piano piano diventa più consapevole fino a trasformarsi nella regina del “pani pintau”. Una delle più brave che con le sue mani, dalla pasta crea fiorellini e uccellini come fossero usciti da un quadro alcuni dei quali sono stati esposti anche all’Expo di Milano.

E pensare che quando era piccola non ne voleva proprio sapere. «Non mi interessava quello che facevano mia mamma e mai nonna. Perché? Chi lo sa, ero una ragazzina, avevo altre cose per la testa».

E pensare che quando era piccola non ne voleva proprio sapere. «Non mi interessava quello che facevano mia mamma e mai nonna. Perché? Chi lo sa, ero una ragazzina, avevo altre cose per la testa».

Poi però per Norma Argiolas, oggi una bellissima signora di 74 anni, le cose hanno preso una piega diversa. «Sapete come capita? Ti ritrovi in mezzo e non ne puoi fare a meno. Così mi alzavo la mattina presto, mi mettevo il grembiule, il fazzoletto in testa e seguivo chi mi stava attorno. Impastavo e ricordo ancora quell’odore di fascina». All’inizio per Norma plasmare il pane in minuscole opere d’arte è quasi un gioco ma poi piano piano diventa più consapevole fino a trasformarsi nella regina del “pani pintau”. Una delle più brave che con le sue mani, dalla pasta crea fiorellini e uccellini come fossero usciti da un quadro alcuni dei quali sono stati esposti anche all’Expo di Milano.

Figlia d’arte

«Quando ho capito che era un peccato lasciare morire le tradizioni, ho deciso di continuare io quello che facevano mia mamma e mia nonna» racconta mentre modella il pane a Sa dom’e Farra durante una delle iniziative organizzate dalle tre associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu. E quella mani ritornano così a modellare e creare quando Norma ha 35 anni. «Ero una casalinga ma anche una commerciante. Per tanto tempo ho avuto un negozio di abbigliamento, ma quando tornavo a casa e nel tempo libero questo è diventato il mio passatempo preferito». Perché il pane, «è un’opera d’arte, anche prima di trasformarlo. Mi sono messa di impegno ed è venuto fuori questo». Cioè miriadi di coroncine piene di fiorellini e uccellini talmente piccoli che li vedi e ti chiedi come possa fare a realizzarli.

La tecnica

«Prima di tutto» racconta come una vera maestra, «si prende un pezzo della pasta e si lavora. Poi si fa un rotolino e si modella come vuoi. Io uso le forbicine , il coltellino e le rotelline. Con queste, si fanno rose, colombelle per il pane della sposa, che era quello che al suocera dava alla nuora per il matrimonio e che era di buon auspicio. Potevano esserci le colombelle o le spighe di grano, dipende dai gusti». E poi c’è s’angulia, che altro non è che il pane cun s’ou ossia il coccoetto decorato ad arte che racchiude un uovo sodo. «Io l’ho conosciuto a casa di mia nonna. Mi ricordo che quando si tornava dalla processione de S’Incontru ce lo regalava ed eravamo felici. Eravamo tutti vestiti a festa. Io avevo queste scarpe di tela che mamma lucidava con sa biacca che si poteva usare anche per colorarle. All’epoca non c’era l’uovo di cioccolato ma s’angulia che era un regalo molto gradito».

L’allieva

Adesso a osservare Norma c’è la nipote proprio come lei faceva con sua mamma e sua nonna. «Già da quando aveva tre anni metteva le mani nella civedda e voleva impastare. Non c’è niente da fare, questa tradizione ce l’abbiamo nel dna e anche se volessimo smettere non potremmo mai farlo». Perché il pane è passione e vederlo trasformato in qualcosa di meraviglioso è un’emozione che non si può descrivere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata