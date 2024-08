«La Veneretta simbolo ufficiale della nostra città» 

Diventa il simbolo ufficiale di Macomer l’antica Veneretta, la statuina ritrovata nel 1949 in una grotta della vallata di S’Adde, considerata la più antica rappresentazione con sembianze umane rinvenuta in Sardegna, conservata nel museo archeologico di Cagliari. È il sindaco Riccardo Uda a dare ufficialità della scelta. «La nostra cittadina - dice - è ricca di storia antichissima, antica e contemporanea e molte sono le testimonianze materiali uniche nel panorama sardo. La Veneretta è una di queste. Per caratteristiche e importanza, ci è sembrato che più di altre rappresentasse il senso della lunga storia della città e del territorio. Abbiamo voluto assumere il significato della Veneretta a simbolo di questa lunga storia e donarla a chi col suo operato prosegue la storia della città o agli ospiti che vengono a trovarci: trasmette i valori di una comunità laboriosa che ha fatto la storia della Sardegna e continuerà a farla».

La piccola scultura in trachite, di 14 centimetri, ha testa a muso di lepre, ma con sembianze umane. Le origini sono misteriose e, a 75 anni dal ritrovamento, divide gli studiosi. Già nel 2004 la Veneretta è diventato un premio per atleti e società sportive meritevoli, riproposto a primavera nel Gran Galà dello sport, dagli assessori comunali allo sport e alla cultura. Dice Fabiana Cugusi, assessora alla cultura: «La statuina non è solo un importante reperto archeologico, rappresenta la storia di Macomer e dell’intera Isola. Una copia viene donata a chi porta in alto il nome della cittadina e non solo nello sport».

