“La Venere di Milis”, successo a Roma 

La giovane regista oristanese Giorgia Puliga, 22 anni, è stata premiata dal Gremio dei Sardi a Roma per il cortometraggio che ha diretto, scritto da Pasquino Fadda, “La Venere di Milis”.

Inserito nel programma di Visioni Sarde, che fa parte della più importante rassegna cinematografica Visioni Italiane, il cortometraggio ha sbaragliato la concorrenza e ha raccolto i voti di tutta la platea riunita nella Casa del Cinema, a Villa Borghese a Roma. «Non me lo aspettavo e sono molto felice di questo riconoscimento», commenta Giorgia Puliga dalla capitale, luogo in cui vive e lavora. «Erano già giorni felici perché sono stata a un evento in cui c’era Martin Scorsese e il premio ha coronato una settimana bellissima». “La Venere di Milis” è disponibile anche su YouTube, divertente e ironico fin dalle prime scene ambientate a Milis, narra di un contadino che durante il lavoro con il trattore trova una statua di donna nel suo campo e del maldestro tentativo di occultamento del bene archeologico, attraversando momenti di suspense e convivendo con il costante pensiero di una ricchezza proveniente proprio dal prezioso reperto.

«Credo che il nostro lavoro abbia vinto perché il pubblico aveva bisogno di sorridere» conclude la regista oristanese che ha visto il cortometraggio girare il globo e approdare nelle sale di città e capitali estere. La rassegna Visioni Sarde è stata voluta dalla Fondazione Sardegna film Commission per raccontare la Sardegna nel mondo attraverso il linguaggio del cinema.

