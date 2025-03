La vendita di un terreno e la laurea in Albania: l’ex presidente a processo  

Dovrà comparire davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari il prossimo 5 giugno per rispondere di una doppia accusa di corruzione. L’ex governatore della Sardegna e leader del Psd’Az, Christian Solinas, è stato rinviato a giudizio ieri mattina assieme ad altri sei coimputati, al termine dell’udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale, Giorgio Altieri. È accusato di aver intascato una tangente celata nella vendita di un immobile di sua proprietà, in cambio di un «asservimento», ad un imprenditore che gestiva degli appalti con la Regione. Non solo. Per il pubblico ministero Giangiacomo Pilia, che ha condotto le indagini della Guardia di Finanza, avrebbe anche promesso una nomina in Regione in cambio di una laurea ad honorem in un’università in Albania e dei corsi in un ateneo telematico. Tutte accuse che l’ex presidente Solinas rigetta con forza, ribadendo in ogni sede la correttezza del suo comportamento.

La compravendita

Il giudice Altieri è tornato in aula ieri poco prima di mezzogiorno, leggendo il dispositivo che ha accolto la richiesta di celebrare un processo da parte del pm Pilia. La prima accusa di corruzione è legata alla compravendita dei ruderi di un’ex abbazia a Capoterra, venduta dal numero uno del Psd’Az all’imprenditore Roberto Zedda per 550mila euro, dei quali 375mila versati. Un immobile che, però, il consulente della Procura ha stimato in appena 72mila euro. Per gli inquirenti, dunque, la differenza sarebbe la tangente. In ballo, secondo l’accusa, ci sarebbero stati degli appalti per dei termonscanner da fornire agli uffici regionali durante l’emergenza Covid ed eventuali altri presunti favori da fare all’imprenditore. Il difensore di Solinas, l’avvocato Salvatore Casula, in udienza preliminare ha depositato due consulenze, sostenendo che la proprietà venduta varrebbe esattamente quando trascritto negli atti e che dunque non ci sarebbe stata alcuna tangente nascosta. Accusato di corruzione, per questa parte dell’imputazione, c’è anche l’ex consigliere regionale Nanni Lancioni, ritenuto il mediatore dell’affare.

La laurea albanese

Nella seconda contestazione, invece, l’ex governatore avrebbe promesso la nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo in cambio di una laurea ad honorem in Albania e di corsi in una università telematica a Roma. Qui, oltre a Solinas e Raimondi, andranno a processo anche l’ex consulente del presidente, Christian Stevelli, il rettore dell’Università di Tirana, Arben Gjata, e dell’Ateneo E-Campus, Alfonso Lovito.

Turbativa d’asta

Ma ieri mattina il giudice Altieri ha anche prosciolto il commercialista Aldo Cadau, all’epoca dei fatti commissario della Zes (la Zona economica speciale). Il Gup ha riqualificato l’accusa di turbata libertà degli incanti formulata dal pm Pilia in abuso d’ufficio e ha prosciolto l’imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Con la stessa formula ha prosciolto anche la moglie di Raimondi, Melissa Mencarelli, che però resta indagata per falso perché il giudice ha disposto approfondimenti alla Procura che dovrà dunque proseguire per sei mesi le indagini preliminari.

