Milano.
01 ottobre 2025 alle 00:37

La vendita di San Siro spacca gli schieramenti 

Il via libera alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan non è un passaggio politico indolore e scuote sia il centrosinistra con maggioranza a trazione Pd che il centrodestra. Il sindaco Giuseppe Sala si è detto «soddisfatto» del risultato e guarda ai prossimi passi amministrativi con una rivendicazione: «Non ho mai fatto pressione su nessuno». Sul fronte opposto, a scatenare divisioni e recriminazioni è la posizione di Forza Italia che durante il voto sulla delibera ha deciso di uscire dall'aula e ha aiutato così la maggioranza ad approvare la vendita.

A Sala e alleati servivano 25 voti ma ne aveva 24 a causa di sette dissidenti interni, di cui tre dem, altrettanti Verdi e il capogruppo della stessa lista Sala. Quindi ecco la decisione dei berlusconiani di lasciare la seduta per abbassare il quorum, dissociandosi da FdI, Lega e Noi Moderati che invece hanno bocciato la vendita. «Sullo stadio a Milano, Forza Italia ha rotto il fronte in maniera sbagliata, secondo me, nei modi più che nella sostanza», ha commentato il presidente del Senato ed esponente dei meloniani, Ignazio La Russa. La Lega, con la vicesegretaria Silvia Sardone che è anche esponente di minoranza nell’assise civica, ha attaccato gli azzurri: «Hanno salvato la poltrona del sindaco Sala» decidendo di fare da «stampella» al Pd.

La replica di Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, non si è fatta attendere: «Ognuno ha la sua opinione, secondo noi è noi è una scelta giusta per Milano che deve andare avanti, altrimenti rischia di essere bloccata. Gli interisti e i milanisti sono contenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

