La vendetta del Napoli 

Napoli 3

Cremonese 0

Napoli (4-3-3) : Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Kim 7, Mario Rui 7 (25’ st Olivera 6); Anguissa 7, Lobotka 7 (41’ st Demme sv), Zielinski 6.5 (25’ st Elmas 7); Lozano 7 (38’ st Ndombélé sv), Osimhen 7.5, Kvaratskhelia 7 (38’ st Raspadori sv). In panchina: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone. Allenatore Spalletti 7.

Cremonese (3-5-2) : Carnesecchi 7; Ferrari 5.5 (1’ st Valeri 6), Chiriches 5.5, Vasquez 5 (23’ st Ghiglione 6); Sernicola 5.5, Benassi 5, Meité 5.5 (31’ st Acella sv), Pickel 6 (15’ st Castagnetti 6), Aiwu 5.5; Tsadjout 5 (15’ st Ciofani 5.5), Afena-Gyan 5. In panchina: Sarr, Saro, Galdames. Allenatore Ballardini 6.

Arbitro : Massimi di Termoli 5.5.

Reti : 22’ pt Kvaratskhelia, 20’ st Osimhen, 34’ st Elmas.

Note : ammoniti Vasquez, Aiwu. Angoli 9-7. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Napoli. Il Napoli vendica l’eliminazione dalla Coppa Italia subita dalla Cremonese e battendo i grigiorossi si assicura, in attesa del risultato di Sampdoria-Inter che si giocherà stasera, di mantenere quanto meno inalterato il vantaggio sulla seconda. Per la capolista ormai è fuga, anche se Spalletti si affanna a dire che bisogna procedere partita dopo partita. Il match non è facile perché la Cremonese è ben organizzata e adotta un atteggiamento molto prudente basato su una difesa bloccata, difficile da scardinare. Il Napoli si lamenta anche per un paio di decisioni dell’arbitro Massimi (mancata concessione di un calcio di rigore e mancata seconda ammonizione a un giocatore della Cremonese). Ma gli azzurri mantengono costantemente il predominio del gioco e il possesso palla.

Niente scaramanzia

La differenza la fanno le qualità della squadra di Spalletti e la diversa caratura tecnico-tattica tra le due squadre. Al contrario di quanto fece un mese fa in Coppa Italia quando aveva schierato solo riserve, l’allenatore del Napoli manda in campo la squadra titolare e, alla faccia della scaramanzia, i suoi indossano la stessa maglia, quella confezionata per San Valentino, con cui giocarono contro la Cremonese in Coppa Italia e vennero eliminati.

L’analisi

Luciano Spalletti è molto soddisfatto e dà una buona parte del merito della vittoria ai tifosi. «I tifosi che ci danno la possibilità di fare delle cose importanti perché tutti percepiscono la voglia di vincere». «All’inizio - spiega - i ragazzi non sono stati così tranquilli nel far girare la palla come facciamo solitamente. Ci siamo un po’ innervositi su qualche palla persa e la Cremonese ci ha fatto perdere energie. Hanno messo tantissime palle nell’area di rigore, proprio per questa nostra difficoltà a tenere palla che è una nostra caratteristica. Poi nel secondo tempo è andata molto meglio perché abbiamo avuto più tranquillità, più ordine».

